Ancheta vizează și instructori ai unor școli de șoferi, dar și pe cei care ar fi oferit câteva sute de euro ca să-și ia carnetul.

Corespondent Știrile ProTV: „Perchezițiile sunt gata de câteva ore, iar aici, la DNA, cei 18 suspecți dau deja explicații. Sunt puși sub învinuire în special polițiști, care sunt acuzați că ar fi primit șpăgi de până la 500 de euro de la cei care își doreau un permis de conducere. Ei dădeau bani pentru a fi programați peste rând la proba practică, apoi să se asigure că vor trece și, nu în ultimul rând, pentru a li se livra acestor candidați permisele care să le permită apoi să iasă pe străzi cu mașinile. (...) De altfel, potrivit unor surse apropiate de anchetă, suspecții au fost vizați luni la rândul de măsuri de supraveghere. Au fost înregistrați și filmați pe ascuns, pentru ca anchetatorii de la DNA să obțină astfel probe împotriva lor. (...) Cei care au dat mită vor fi cei cercetați, spun surse de la DNA, iar ancheta va merge mai departe. Așa că zeci de suspecți vor trece rând pe rând pe la DNA pentru a da explicații și pentru a fi puși, la rândul lor, sub învinuire”.