Cel puțin asta sugerează președintele Volodimir Zelenski, care spune că s-a observat o scădere semnificativă a activității boților online. Același lucru a fost remarcat, și în România, dar și în vestul Europei sau în Statele Unite.

Cloudflare Radar, o platformă publică americană de monitorizare a internetului, a raportat o scădere cu aproximativ 94% a traficului automatizat provenit din rețeaua rusă Yandex. Este clar că la doar câteva ore după atacurile ucrainene asupra centrelor gigantului rus, activitatea automatizată dintr-o parte a infrastructurii companiei a scăzut dramatic. Iar asta a făcut pe toată lumea să se întrebe dacă nu cumva agitația din social media nu e produsă artificial.

Volodimir Zelenski, președinte Ucraina: „A devenit brusc puțin mai ușor să respiri pe multe platforme de socializare. A fost mai puțină ură, mai puțină dezbinare și mai puține provocări, pentru că au fost mai puțini boți."

Zelenski susține că schimbarea a fost remarcată de numeroși utilizatori și sugerează că infrastructura rusă ar avea un rol în aceste operațiuni. Și în România au apărut astfel de analize.

Radu Hossu, activist civic: „Am făcut o postare, am scris o postare legată de Rusia despre Ucraina, de Călin Georgescu, deci elemente politice interne, internaționale, Donald Trump și așa mai departe, în care am încercat să folosesc trigăre, adică elemente de comunicare care, când zicem, solicită răspuns din partea unei părți a conversației neautentice din zona de Facebook, adică a boților. Deci în data de 12 oct, în primele 62 de minute la postarea mea de pe Facebook au fost 4.600 de reacții, 589 de comentarii din acelea, 589 de comentarii, doar 9 au fost negative, din care, din cele 9, doar 2 aș fi putut să le atribui unor conturi neautentice, unor boți. Deci sub 0,05%”

Andrei Caramitru, un observator atent al vieții politico-economice de zi cu zi, a semnalat, la rândul său, schimbări pe care le asociază cu reducerea activității conturilor suspectate că amplifică artificial anumite mesaje.

Andrei Caramitru, economist: „Îmi pare că e documentată o reducere masivă a boților pe diverse platforme care susțineau, de exemplu, AFD-ul în Germania sau diverse zone radicale, atât de stânga cât și de dreapta, în diverse țări. Vă dați seama că nu avem dovezi, dar e posibil ca aceste sisteme, care sunt foarte mari și complexe, posibil să fi fost operate din aceste centre de date care erau închiriate de statul rus”.

Am solicitiat și autorităților române competente - ANCOM, Centrul National Cyberint din cadrul SRI, dar și la DNSC - să ne transmită dacă au identificat astfel de schimbări în mediul online. Nu am primit un răspuns oficial și nici o confirmare dacă au capacitatea necesară să măsoare impactul asupra campaniilor de dezinformare care vizează România. Asta deși de ani buni, cei mai înalți oficiali ai statului au afirmat public că suntem ținta unui război hibrid.