Avertismentul vine chiar de la ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, care spune că deja a făcut mutări, în buget, pentru a asigura funcționarea unităților de primiri urgențe și a serviciilor de ambulanță, pentru această lună.

Potrivit ministrului interimar al Sănătății, sistemul medical ar putea ajunge în situația în care anumite servicii esențiale să nu mai poată funcționa.

Numai pentru luna noiembrie este nevoie urgentă de 227 de milioane de lei, iar până la sfârșitul anului, suma necesară se apropie de 800 de milioane de lei.

Cele mai mari probleme sunt la unitățile de primiri urgențe și la serviciile de ambulanță. Aici, fondurile pentru achiziția medicamentelor, a materialelor sanitare și chiar a combustibilului sunt insuficiente.

Ministerul Sănătății susține că a epuizat posibilitatea de a muta bani de la un capitol bugetar la altul, astfel că singura soluție indicată în acest moment este o rectificare bugetară.

Pentru aceasta este însă nevoie de un Guvern cu puteri depline, care să aprobe alocarea fondurilor. În lipsa unei decizii rapide, avertizează reprezentanții ministerului și sindicatele, activitatea serviciilor medicale de urgență ar putea fi serios afectată.