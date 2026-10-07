Dincolo de injectările faciale clasice, oferea inclusiv servicii de mărire a organelor genitale masculine cu acid hialuronic și implanturi cu bile de silicon. Riscul pentru clienți era foarte mare, spun medicii, care au și tratat un asemenea caz.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

„Biluțele sunt din silicon medical, nu deranjează în timpul contactului intim, procedura se face sub anestezie, nu veți simți nici un fel de durere.”

Astfel își promova serviciile, în online, femeia de afaceri din Constanța. Deși nu avea nicio pregătire medicală și era de fapt artist tatuator, conform procurorilor, timp de doi ani, a injectat acid hialuronic și implantat bile de silicon în organele sexuale masculine pentru mărire. Clienții semnau acorduri pe propria răspundere. Iar totul se întâmpla într-un salon de tatuaj și piercing de la parterul unui bloc.

Aici, în salonul care acum este închis, femeia ar fi făcut, potrivit anchetatorilor, intervenții de chirurgie estetică minoră. Ar fi folosit bisturiul, seringi și anestezic injectabil, deși nu avea dreptul să practice medicina.

Pentru proceduri clienții plăteau între 500 și 5.000 de lei.

Unul dintre clienți a ajuns la spital

Elena Larisa Tufan, procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța: Deși nu avea calitatea de medic și nici nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege pentru exercitarea profesiei, aceasta a efectuat intervenții asupra mai multor persoane, constând în implantarea sub piele a unor bile de silicon la nivelul organului genital masculin, îndepărtarea acestor implanturi prin incizii și injectarea de acid hialuronic în scopul măririi organului genital masculine.

Procurorii spun că unul dintre clienți a ajuns la spital după un astfel de implant și a avut acolo nevoie de intervenție chirurgicală. Medicii atrag atenția că astfel de intervenții trebuie făcute doar de chirurgi.

Dr. Corina David - Itu, medic specialist Chirurgie plastică: Sunt proceduri care necesită un anumit grad de sterilitate, dar și o pregătire medical riguroasă. Riscurile pot fi majore, putem vorbi de sângerare, infecții, hemoragii, necroze ale zonelor care au fost injectate, cât și de cicatrice.

În urmă cu 2 ani, DSP Constanța a amendat salonul cu 40 de mii de lei pentru că nu avea autorizație sanitară. Anul trecut a obținut autorizația doar pentru tatuaj și piercing. Acum, în urma unei sesizări, la percheziții anchetatorii au găsit instrumente medicale și peste 400 de declarații pe propria răspundere ale clienților. Salonul a fost închis, iar autorizația retrasă.

Femeia a fost reținută și ulterior plasată sub control judiciar 60 de zile. Echipa Știrilor ProTV a contactat-o, dar nu a dorit să ofere un punct de vedere. Ea este cercetată pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.