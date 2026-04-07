TSA numără în prezent aproximativ 60.000 de angajați, potrivit documentelor bugetare citate de Reuters, arată news.ro.

Planul prevede privatizarea securității în aeroporturile mai mici, care ar urma să renunțe la TSA în favoarea firmelor private, a anunțat vineri președintele Donald Trump. Această măsură ar duce la eliminarea a peste 4.500 de locuri de muncă.

Alte aproximativ 4.800 de posturi ar dispărea prin „creșterea eficienței operaționale", eliminarea personalului de la punctele de ieșire și reducerea suprapunerilor de activități.

Propunerile vin ca prim pas către privatizarea agenției înființate după atacurile din 11 septembrie 2001.