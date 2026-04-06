"Întreaga ţară ar putea fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi foarte bine mâine (marţi)", a afirmat preşedintele SUA în cadrul unei conferinţe de presă.

Donald Trump a stabilit un termen limită pentru marţi seara înainte de a bombarda infrastructura energetică din Iran.

Trump și-a repetat afirmațiile obișnuite despre cât de bine merge războiul și cât de bine se descurcă armata americană („incredibil de bine”, spune el), în timp ce a sărbătorit și salvarea „foarte istorică” a celui de-al doilea membru al echipajului avionului de vânătoare american F-15 doborât deasupra Iranului săptămâna trecută, scrie și The Guardian.

”Este un inamic puternic”, a mai declarat el luni despre Iran, sub privirile Primei Doamne Melania Trump şi unei mascote costumate într-un iepure uriaş, conform News.

Donald Trump, despre americanii care se opun războiului din Iran: ”Sunt proști”

”Nu la fel de puternic ca acum o lună, pot să vă spun. În realitate, acum, acolo, ei nu mai sunt atât de puternici, după părerea mea, dar vom afla foarte repede, nu-i aşa?”, a adăugat el.

Agenţia de presă guvernamentală iraniană Irna a scris luni, fără să precizeze sursa, că Iranul a respins o propunere de încetare a focului cu Statele Unite şi Israelul, prezentată prin eforturile de mediere ale Pakistanului.

Donald Trump a lansat, de asemenea, că ”dacă ar ţine doar de el”, el ar pune mâna pe petrolul iranian, dar a adăugat că, ”din nefericire, americanii ar vrea să ne întoarcem acasă”.

”Ei sunt proşti”, i-a răspuns el unei jurnaliste care-l întreba ce părere are despre opoziţia unei majorităţi a americanilor faţă de conflict, confirmată în toate sondajele.