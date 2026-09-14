În timp ce unele mașini ajung la capătul vieții după aproximativ 241.000 km, producătorii auto japonezi sunt cunoscuți pentru vehiculele care pot depăși 402.000 km. Calitatea construcției, controalele stricte și abordarea conservatoare în proiectare fac parte din modul în care operează mulți constructori japonezi, scrie Yahoo News.

Topul mașinilor

Studiul realizat de iSeeCars arată că, în medie, modelele unei mărci au o probabilitate de 5,4% să reziste cel puțin 402.000 km. Honda se află mult peste această medie, cu o probabilitate de 13,3%.

Marca japoneză ocupă locul al treilea în clasament, fiind depășită doar de Toyota și Lexus. După primele poziții urmează o scădere semnificativă a procentelor. Mazda se află pe locul al șaselea, cu o probabilitate de 5,3% de a atinge 402.000 km, în timp ce Nissan ocupă locul 12, cu 3,4%.

Nissan nu este însă marca japoneză cu cea mai slabă performanță. Subaru ocupă locul 14, iar Mitsubishi se află abia pe poziția 22.

Toyota și Honda sunt, per ansamblu, cu mult înaintea celorlalte mărci de volum.

„Consumatorii își bazează deciziile de cumpărare pe o gamă largă de caracteristici ale vehiculului”, a declarat Karl Brauer, analist executiv al iSeeCars. „Pentru cumpărătorii care caută vehicule cu cea mai mare durată de viață, este clar asupra căror mărci ar trebui să se concentreze atunci când aleg următoarea mașină, nouă sau second-hand.”

Topul integral al mărcilor

Toyota – 19,7% Lexus – 14,4% Honda – 13,3% Acura – 9,5% GMC – 5,8% Mazda – 5,3% Lincoln – 4,7% Ram – 4,2% Ford – 4,1% Cadillac – 3,9% Chevrolet – 3,6% Nissan – 3,4% Tesla – 3,3% Subaru – 2,8% Mercedes-Benz – 2,6% Volvo – 2,6% INFINITI – 2,5% Dodge – 1,7% Volkswagen – 1,5% Jeep – 1,2% Kia – 0,8% Mitsubishi – 0,8% Hyundai – 0,8% Chrysler – 0,7% BMW – 0,5% Audi – 0,5% Land Rover – 0,4% Buick – 0,4% Porsche – 0,3% FIAT – 0,2% Jaguar – 0,0% MINI – 0,0% Maserati – 0,0%

Media tuturor mărcilor: 5,4%.

Cum a fost realizat studiul

Pentru a alcătui clasamentul, cercetătorii iSeeCars au analizat peste 395 de milioane de vehicule. Au fost înregistrate valorile medii ale kilometrajului pentru fiecare an de vechime, iar compania a folosit un model propriu pentru a estima probabilitatea ca fiecare vehicul să atingă diferite praguri de kilometraj.

În analiză au fost incluse toate modelele din gamele producătorilor, cu excepția unor vehicule comerciale grele și a anumitor modele pentru care nu existau suficiente date.

„Atingerea pragului de 402.000 km reprezintă o bornă extrem de ridicată pentru orice vehicul, ceea ce face diferența dintre primele patru mărci din clasament semnificativă”, a explicat Brauer. „Toyota, Lexus, Honda și Acura nu doar că ocupă primele poziții, ci depășesc cu mult șansele medii ale unui vehicul de a ajunge la acest nivel de kilometraj.”

Pentru cumpărătorii cu un buget limitat, care sunt nevoiți să ia în calcul un automobil rulat cu un kilometraj ridicat, Honda reprezintă cea mai sigură alegere dintre cele trei mărci comparate, urmată de Mazda și Nissan.