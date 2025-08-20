Capetele a şase bărbaţi au fost găsite pe o şosea din Mexic. Ce au descoperit autorităţile la locul faptei

Stiri externe
20-08-2025 | 07:20
politie mexic
Shutterstock

Şase capete tăiate au fost găsite pe o şosea din centrul Mexicului, într-o zonă care nu este asociată în mod obişnuit cu violenţa cartelurilor, transmite BBC.

autor
Mihaela Ivăncică

Autorităţile locale au făcut descoperirea marţi dimineaţa devreme, pe o şosea care leagă statele Puebla şi Tlaxcala, în general paşnice.

Poliţia nu a dat niciun motiv pentru aceste crime şi nici nu a precizat care dintre grupările criminale care operează în Mexic ar fi putut să le comită.

Mesaj de amenințare lăsat la fața locului

Presa locală a relatat că la locul faptei a fost lăsată o pătură cu un mesaj de avertizare adresat bandelor rivale, aparent semnat de un grup numit ”La Barredora”, care înseamnă ”măturătorul”.

Este acelaşi nume cu cel al unui grup criminal puţin cunoscut care operează în statul Guerrero din vestul ţării, dar nu este clar dacă acesta se află în spatele atacului şi nici motivul pentru care l-ar fi comis.

Citește și
Cupa Mondială din 2026
Studiu: Cupa Mondială din 2026 va fi cea mai poluantă din istoria evenimentului fotbalistic

Procuratura locală a declarat că capetele găsite în Tlaxcala erau ale unor bărbaţi şi a deschis o anchetă în cazul crimelor, potrivit agenţiei de ştiri AFP.

Pe lângă traficul de droguri, în regiune există şi problema contrabandei cu combustibil, cunoscută sub numele de ”huachicolea”, care generează miliarde de dolari pe an pentru grupurile din spatele acestei activităţi ilegale.

Până în prezent, autorităţile federale nu au comentat crimele. Acestea au loc în contextul unei campanii majore de combatere a traficului de fentanil, iniţiată de administraţia preşedintei Claudia Sheinbaum.

Puebla şi Tlaxcala nu sunt predispuse la violenţa extremă a cartelurilor, care este predominantă în alte părţi ale ţării.

Incidente recente de violență în alte regiuni

În iunie, cadavrele a 20 de persoane - patru dintre ele decapitate - au fost găsite în Sinaloa, un stat afectat de violenţa bandelor.

Şapte tineri mexicani au fost ucişi într-un schimb de focuri în timpul unei sărbători a Bisericii Catolice în statul central Guanajuato, în luna mai.

Violenţa dintre carteluri a crescut în ultimii ani, sute de mii de oameni fiind ucişi şi zeci de mii dispăruţi de când guvernul a început să folosească armata mexicană împotriva bandelor, în 2006.

Sursa: News.ro

Etichete: crima, mexic,

Dată publicare: 20-08-2025 07:20

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Un gigant din Mexic intră pe piața din România. Vrea să cumpere două fabrici cu peste 500 de angajați
Stiri Economice
Un gigant din Mexic intră pe piața din România. Vrea să cumpere două fabrici cu peste 500 de angajați

Un gigant internațional din industria auto își pregătește intrarea pe piața din România. Mexicanii de la Nemak vor să cumpere afacerea Georg Fischer (GF) cu componente ușoare din țara noastră.

Studiu: Cupa Mondială din 2026 va fi cea mai poluantă din istoria evenimentului fotbalistic
Stiri Stiinta
Studiu: Cupa Mondială din 2026 va fi cea mai poluantă din istoria evenimentului fotbalistic

Cupa Mondială de fotbal de anul viitor, din Statele Unite, Canada şi Mexic, va fi „cea mai dăunătoare pentru climă” din istoria turneului, potrivit unui nou studiu realizat de ecologişti, relatează BBC.

Un camion și un autobuz au fost înghițiți de o groapă uriașă apărută în asfalt, în Mexic. FOTO & VIDEO
Stiri externe
Un camion și un autobuz au fost înghițiți de o groapă uriașă apărută în asfalt, în Mexic. FOTO & VIDEO

Un crater uriaș a apărut brusc în mijlocul unei șosele din estul orașului Guadalajara, Mexic, înghițind un camion de marfă și un autocar. Din fericire, până în acest moment, nu au fost raportate victime.

Noi probleme pentru Elon Musk. SpaceX riscă un proces cu Mexic din cauza rachetelor pe care le-a lansat
Stiri externe
Noi probleme pentru Elon Musk. SpaceX riscă un proces cu Mexic din cauza rachetelor pe care le-a lansat

Claudia Sheinbaum, președinta Mexicului a amenințat că îl va chema în justiție pe Elon Musk pentru poluarea provocată de lansările rachetelor companiei SpaceX care au loc din apropierea graniței cu SUA.

Un român stabilit în Mexic
Stiri Diverse
Un român stabilit în Mexic "vindecă" durerile oamenilor. Ce metodă folosește

În orașul Puebla, Mexic, un român numit Mircea Gabriel Mihăilă a devenit cunoscut pentru practicarea unei metode de "vindecare energetică" în spațiul public.

Recomandări
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Stiri Economice
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Ultima rundă de negocieri și dezbateri pe tema proiectului pentru Pilonul II de pensii a avut loc. Oficialii iau în calcul majorarea procentului, care poate fi retras imediat, după pensionare, de la 25%, cât a fost propus inițial, la 30%.

AFP: Putin a propus o întâlnire cu Zelenski la Moscova. Răspunsul pe care liderul Ucrainei l-a transmis prin Trump
Stiri externe
AFP: Putin a propus o întâlnire cu Zelenski la Moscova. Răspunsul pe care liderul Ucrainei l-a transmis prin Trump

Președintele rus Vladimir Putin a propus o întâlnire față în față cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova pentru a discuta despre încheierea conflictului, a transmis AFP marți.

„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța
Stiri actuale
„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

Imaginile cu Lacul Vidraru parțial golit au alimentat speculații absurde în mediul online: ruine scoase la suprafață, aur transportat în secret sau apă vândută peste hotare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 August 2025

49:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12