Caniculă și vejelii. Cod galben și portocaliu de vreme severă și instabilitate în mai multe zone | HARTĂ

Joi, 2 iulie, între orele 10:00 și 21:00, cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei se află sub cod galben de caniculă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valul de căldură va persista, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.
În același timp, de joi, 2 iulie, ora 10:00, până vineri, 3 iulie, ora 03:00, intră în vigoare avertizări de instabilitate atmosferică.
Cod galben de furtuni în sud și est
Oltenia, sudul și estul Moldovei, precum și vestul și sud-vestul Munteniei sunt vizate de un cod galben. Sunt prognozate averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, izolat de peste 80 km/h, frecvente descărcări electrice și grindină de mici, posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp.
Cod portocaliu de vreme severă
Tot până vineri dimineață, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, precum și nordul, centrul și estul Munteniei se află sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată.
Meteorologii avertizează că vor fi averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70-90 km/h și izolat de peste 100 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, cu diametre de 2-4 centimetri, precum și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 l/mp și, izolat, vor depăși 50-60 l/mp.
Instabilitatea continuă și vineri
Vineri, 3 iulie, de la ora 10:00 până sâmbătă, 4 iulie, la ora 10:00, un nou cod galben de instabilitate atmosferică va fi în vigoare pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea.
În aceste regiuni sunt așteptate noi episoade de averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, precum și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, iar local vor depăși 30-40 l/mp.