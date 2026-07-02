Caniculă și vejelii. Cod galben și portocaliu de vreme severă și instabilitate în mai multe zone | HARTĂ

Vremea
Data publicării:
Data actualizării:
62580776
Agerpres

Canicula persistă în estul și centrul țării, dar vremea se schimbă brusc în mare parte din România. Meteorologii au emis avertizări de caniculă, vijelii puternice, ploi torențiale și grindină pentru următoarele două zile.

autor
Sabrina Saghin

Joi, 2 iulie, între orele 10:00 și 21:00, cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei se află sub cod galben de caniculă. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valul de căldură va persista, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

În același timp, de joi, 2 iulie, ora 10:00, până vineri, 3 iulie, ora 03:00, intră în vigoare avertizări de instabilitate atmosferică.

Cod galben de furtuni în sud și est

Oltenia, sudul și estul Moldovei, precum și vestul și sud-vestul Munteniei sunt vizate de un cod galben. Sunt prognozate averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, izolat de peste 80 km/h, frecvente descărcări electrice și grindină de mici, posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30-40 l/mp.

Cod portocaliu de vreme severă

Tot până vineri dimineață, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, precum și nordul, centrul și estul Munteniei se află sub cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată.

Meteorologii avertizează că vor fi averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70-90 km/h și izolat de peste 100 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, cu diametre de 2-4 centimetri, precum și frecvente descărcări electrice. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 l/mp și, izolat, vor depăși 50-60 l/mp.

Instabilitatea continuă și vineri

Vineri, 3 iulie, de la ora 10:00 până sâmbătă, 4 iulie, la ora 10:00, un nou cod galben de instabilitate atmosferică va fi în vigoare pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea.

În aceste regiuni sunt așteptate noi episoade de averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, precum și grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, iar local vor depăși 30-40 l/mp.

Selly, precizări despre Nibiru, noul oraș al divertismentului de pe litoral. Ce îi așteaptă pe vizitatori

Sursa: ANM

Etichete: vreme rea, cod galben, cod portocaliu,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Dacia face senzație! Modelul care i-a dat pe spate pe francezi
FOTO | Dacia face senzație! Modelul care i-a dat pe spate pe francezi
Citește și...
Stiri Diverse
Taxiurile aeriene aproape să aibă „liber” la zbor pe cerul Marii Britanii. Mai sunt de îndeplinit teste și certificări

Taxiurile aeriene sunt tot mai aproape să devină o realitate.
Stiri externe
Cerere în căsătorie pe Empire State Building. Doi tineri au escaladat turnul și au desfășurat un banner | VIDEO & FOTO

Două persoane au urcat miercuri după-amiază până în vârful clădirii Empire State Building din New York, au desfășurat un banner, iar apoi, aparent, s-au logodit. Cei doi au fost ulterior arestați.
Stiri externe
Mesajul lui Nicușor Dan înainte de Ziua Independenței SUA: Alianța cu America trebuie consolidată

Într-un articol publicat în presa americană cu doar câteva zile înainte de aniversarea de 250 de ani a independenței SUA, Nicușor Dan susține că relația dintre București și Washington trebuie întărită, pe fondul provocărilor actuale de securitate. 

Recomandări
Stiri Economice
Motorina s-a scumpit după eliminarea reducerii de acciză. Ce șanse sunt pentru ieftiniri în perioada următoare

Prețurile în benzinării au crescut miercuri, odată cu expirarea măsurilor luate de Guvern pentru a limita scumpirea carburanților din ultimele luni. Șoferii au plătit mai mult pentru motorină, carburantul pentru care acciza a fost temporar redusă.

Știri Actuale
Stația de metrou Piața Victoriei 2 a fost deschisă, joi dimineață. Apa a fost evacuată după ore întregi de intervenții

Furtuna care a lovit Bucureștiul a paralizat una dintre cele mai importante magistrale de metrou. Stația Piața Victoriei 2 a fost închisă pentru că apele au inundat tunelurile și au ajuns pe peron. Stația a fost deschisă joi dimineață, în jurul orei 7.

Evaluare nationala 2026
Cele mai puține medii de 10 din ultimii ani la Evaluarea Națională. Ce spun experții despre subiecte

Elevii nemulțumiți de notele obținute la Evaluarea Națională pot depune contestații. Sunt medii mai mici decât anul trecut - dar subiectele, spun experții în educație, au fost demne de un examen național.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Iulie 2026

48:09

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 01 Iulie 2026

01:50:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 8 - Costel Pantilimon

35:38

Alt Text!
iBani
iBani - 4 Iunie 2026

15:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Top 10 lucruri interesante despre Royale Union Saint-Gilloise, noua echipă a lui Darius Olaru

Sport

Costel Orac a numit marea dezamăgire de la Dinamo: „Am crezut că totul se va rezolva”