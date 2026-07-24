Deja este luată în calcul o altă sesiune extraordinară, în luna august.

După o săptămână de negocieri și întâlniri tehnice, Guvernul nu are acordul sindicatelor și nici consens politic pe legea salarizării.

Sindicatele din Sănătate și Educație au boicotat consultările, acuzând Executivul că mimează dialogul social, iar liderii puterii recunosc că proiectul nu mai poate fi adoptat în actuala sesiune extraordinară.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: „Evident că, așa cum arată lucrurile în acest moment, este puțin probabil ca acest proiect să intre în această sesiune parlamentară. Putem avea una sau două sesiuni extraordinare pentru a închide și acest jalon foarte important”.

Între timp, la Palatul Cotroceni continuă discuțiile între reprezentanții partidelor, Ministerul Finanțelor și experții Băncii Mondiale. Se încearcă găsirea unui compromis care să poată fi susținut și din punct de vedere bugetar. Ar mai fi nevoie de 8 miliarde de lei, imposibil de obținut în acest moment.

Radu Burnete, consilier prezidențial: „Angajamentul partidelor este că vor negocia un compromis. Nu toate negocierile de pe lumea asta ajung la capăt... La toate problemele pe care le ridică diversele familii ocupaționale se discută soluții, ce am putea face. Ministerul de Finanțe, Banca Mondială să vadă cât costă..."

Premierul interimar este de părere că România riscă să piardă pe toate planurile.

Ilie Bolojan, prim-ministrul României: „În termeni de impact financiar, neadoptarea legii ne aduce o pierdere importantă de bani, 770 de milioane de euro, dar nu faci nicio economie la cheltuielile de salarii. De ce? Pentru că dacă acest proiect nu se aplică, indiferent de ce guverne vom avea din toamnă, începând cu 1 ianuarie vor fi indexate salariile. O indexare cu o cifră de 7% ne duce exact la această creștere de 12 miliarde. Prin urmare, nu doar că nu vom avea economie, ci nedreptățile care există astăzi vor fi și mai mult potențate”.

PSD în schimb se delimitează de proiect.

Sorin Grindeanu, președinte PSD: „Îi transmit lui Ilie Bolojan că PSD nu va vota niciodată o lege a salarizării care aduce austeritate și sărăcește românii, o lege care distruge atât sistemul de sănătate, cât și pe cel de educație."

Cei de la PNL și USR, le reproșează social-democraților că legea salarizării este în lucru încă din 2021 și că, în tot acest timp, proiectul a fost coordonat de trei miniștri ai Muncii din partea PSD.