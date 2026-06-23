Muraru a scris pe Facebook că mesajul PNL pentru preşedintele Nicuşor Dan este să lase "jocurile meschine", să iasă din "hipnoză".

"Nu vom vota niciun guvern dacă are în componenţa sa trădători din PNL. Şi nici plagiatori sau condamnaţi penal", a afirmat Muraru, potrivit News.ro.

Totodată, el a susţinut că marţi se încheie cariera în PNL pentru toţi cei care "au trădat" deciziile de duminică luate în Congresul Extraordinar.

"Cei care s-au aflat pe lista guvernului Veştea şi au votat aseară acest guvern al fripturismului şi nesimţirii vor fi excluşi astăzi din PNL. Din acest moment, aceştia nu vor mai fi de folos PSD-ului. Camerele televiziunilor le-au surprins figurile descompuse de minciuni şi ticluiri, de ură şi parvenire. Cu ei se încheie definitiv o epocă a combinaţiilor", a precizat Alexandru Muraru.

O şedinţă a Biroului Permanent Naţional al PNL a fost anunţată pentru ora 18.00.

Conform unor surse politice, cei pentru care ar fi luată în calcul excluderea sunt Cătălin Predoiu, Monica Anisie, Sorin Cîmpeanu, Nicoleta Pauliuc, Mihai Veştea, Andrei Baciu, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Eduard Mititelu, Ciprian Pandea, Răzvan Prişcă, Sebastian Rusu, Ionuţ Stroe, George Scarlat, Adrian Veştea (preşedinte CJ Braşov), Hubert Thuma (preşedinte CJ Ilfov), Toma Petcu (preşedinte CJ Giurgiu) şi Rareş Bogdan (europarlamentar).

Lista ar putea suferi, însă, modificări.