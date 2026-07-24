De altfel, numărul reclamațiilor aproape s-a dublat față de acum cinci ani. Magazinele alimentare, dar și comercianții din online, primesc cele mai multe plângeri.

Dacă în 2021 ANPC primea cam 60.000 de reclamații, anul trecut au fost în jur de 100.000.

Fată: „Generația noastră are mai mult curaj să facă treaba asta. Să schimbe lumea și lucrurile care nu sunt corecte.”

Băiat: „Avem plăcerea, să zic așa, de a ne bate capul.”

Statisticile arată că cele mai multe plângeri vin din București. Aici, puterea de cumpărare este mai mare, iar locuitorii sunt obișnuiți să folosească aplicațiile și platformele statului.

Bekesi Csaba Lajos, președintele ANPC: „Produsele alimentare, desigur, sunt cele care sunt pe primul loc, de departe, în acest clasament al sesizărilor. Încadrarea în greutate, etichetarea și depozitarea, aceste trei aspecte sunt și cele mai semnalate. În mod foarte plăcut, serviciile bancare sunt aproape pe ultimul loc.”

În prezent, comerțul online generează numeroase sesizări. Consumatorii reclamă întârzieri la livrare, produse diferite față de cele comandate, dar și refuzul comercianților de a returna banii sau de a respecta garanția produselor.

Femeie: „Am mers la cei care mi-au prestat serviciul și le-am spus, le-am explicat frumos că am avut această problemă.”

Este și îndemnul comisarilor, care spun că înainte să facem sesizarea ar trebui să încercăm să rezolvăm problema pe cale amiabilă cu comerciantul.

Corespondent Știrile PRO TV: „O reclamație nu poate fi analizată fără dovezi. Așadar, consumatorii trebuie să atașeze bonul fiscal sau factura, iar, după caz, contractul, certificatul de garanție, dovada plății. La fel de importante sunt și fotografiile care arată problema semnalată.”

Inspectorii ne recomandă să facem sesizările după apariția problemei, pentru ca verificările să poată fi făcute mai ușor. După ce înregistrează reclamația, ANPC trebuie să răspundă în cel mult 30 de zile.