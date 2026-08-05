Din Marea Britanie până în Germania ori Balcani, fermierii deplâng recoltele drastic reduse. Seceta lovește în tandem, cu valuri succesive de caniculă, în condițiile în care Europa se încălzește de peste două ori mai rapid decât media globală. Aproape întreaga Italie este sub cod roșu, iar în Alpii Austrieci, ghețarii s-au transformat în cascade.

După valuri succesive de caniculă, Marea Britanie este parjolită. Anglia și Țara Galilor tocmai au înregistrat cea mai secetoasă lună iulie din istoria de 190 de ani a măsurătorilor. A plouat cu 90% mai puțin decât ar fi fost normal. Principalul furnizor de apă din Regat, Thames Water, le-a interzis celor 10 milioane de clienți să folosească apa pentru udarea grădinilor și spălarea mășinilor.

Impactul cel mai grav este în agricultură. Acest fermier recoltează grâul cu trei săptămâni mai devreme decât în anii trecuți și cu 50% mai puțin decât se aștepta.

Matt Culley, fermier: „Avem deja de achitat facturi uriașe pentru îngrășămitele necesare anul viitor. Cum le vom plăti, asta este întrebarea care ne macină acum. Și, până la urmă, să ne mai apucăm de semănat în această toamnă? Căci n-avem niciun ban să investim”.

Urmările previzibile sunt o nouă scumpire a alimentelor și chiar penuria.

Mai aproape de noi, Dunărea secată continuă să-și facă simțite efectele. În Serbia, apele retrase ale fluviului au scos la iveală cel puțin 20 de epave ale unor nave de război germane.

Epavele îngustează șenalul Dunării, iar navigația pe acest sector devine aproape imposibilă.

Și Bosnia se confruntă cu penurie de apă pe fondul temperaturilor de 40 chiar 41 de grade la amiază. Nivelul apei răurilor a ajuns la cote periculos de scăzute, iar autoritățile au cerut populației să diminueze consumul de energie și de apă.

Începând de marți, de la Milano și Torino, trecând prin Roma ori Florența și până în sudul extrem toate cele 27 de orașe italiene mari sunt plasate sub cod roșu de caniculă. Este cel de-al patrulea val de căldură cu care se confruntă peninsula în această vară.

De asemenea, în Austria, marți a fost doborât recordul absolut de temperatură, după ce s-au înregistrat 40,8 grade celsius în staţiunea Viena-Stammersdorf. Din cale-afară de cald este și la altitudini mari. Sub soarele care încălzește până la 30 de grade, ghețarul Pasterze din Alpii austrieci se topește vertiginos. Specialiștii avertizează că în curând s-ar putea rupe în două, ceea ce până nu de mult era un bloc de gheață monumental s-a transformat în aceste zile într-un fel de cascadă.