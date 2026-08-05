Partea proastă este că și joi ne așteaptă tot temperaturi greu de îndurat, însă sunt așteptate și vijelii puternice, cu averse torențiale în mai multe zone ale țării. Meteorologii au emis chiar un cod galben.

Pentru cei din vestul României a fost a șaptea zi consecutivă de căldură excesivă.

Localnici: „Groaznic de cald, deci e teroare, stațiile îs varză.” (...)

„E sufocant, e... ce să vă spun, pentru mine e foarte greu. M-am tras la umbră până când se schimbă semaforul, că nu rezist.”

„Temperaturile sunt cam la 38–40 de grade, se resimt, foarte cald și acum e de evitat. Aerul, de nesuportat.”

În centrul orașului Timișoara erau la prânz la nivelul asfaltului peste 55 de grade Celsius.

Tânăr: „Insuportabilă. Când am venit, am zis că e imposibil. Aerul devine irespirabil, nu mai poți respira.”

Corespondent PROTV: „Unul dintre punctele de prim-ajutor din Timișoara funcționează în clădirea Operei Române. Aici, cei afectați de caniculă au primit apă, voluntarii le-au măsurat tensiunea arterială și s-au putut răcori câteva minute într-un spațiu unde temperatura este menținută între 22 și 24 de grade Celsius.”

Și Compania de Apă a amenajat trei puncte de hidratare în oraș. „Foarte bună ideea – mi se pare că vine în ajutorul cetățenilor” spune un localnic.

În Nădlac, Primăria a montat în centru un frigider cu apă minerală rece gratuită. La prânz, un termometru amplasat în soare arăta 45 de grade.

Reporter: Cum vi se pare ideea?

Bărbat: „Lăudabilă, pentru că resimt temperaturile acestea ridicate.”

Mircea Onea, primar Nădlac: „Sunt clădirile administrației publice și este un loc unde lumea se intersectează și este un punct de trafic.”

Inițiativei i s-au alăturat și unele magazine.

Vânzătoare: „Cât e codul roșu afară, avem și noi un mic punct de hidratare – clienții care vin la noi pot să servească un pahar de apă rece.”

În Cluj, la prânz, pe o bancă de lemn aflată la soare erau 60 de grade Celsius. În locurile cu umbră deasă am măsurat cu un termometru 30 de grade. Primăria a montat stâlpi de răcorire pentru pietoni.

Corespondent PROTV: „Practic, acești stâlpi pulverizează în aer particule extrem de fine de apă, iar dacă treci chiar pe lângă ei... ieși aproape complet uscat, și asta pentru că picăturile se evaporă aproape instantaneu, înainte să ajungă pe haine. Însă rămâne senzația plăcută de răcoare.”

Și fântânile arteziene din orașe au succes.

În Iași, asistenții sociali au mers cu apă și fructe la oamenii în vârstă fără venituri.

Bărbat: „Greu – obosesc cu astmul, nu pot să ies nicăieri.”

Femeie: „Rău de tot, cu căldura și diabetul.”

În Gorj, hectare întregi de teren de pe malul râului Gilort au fost udate de angajații Direcției de Mediu, care vor să salveze 13.000 de puieți plantați aici. Temperaturile mari afectează grav plantele încă firave.

În județele aflate sub cod roșu de caniculă, camioanele nu au voie să circule între orele 12:00 și 20:00 pe autostrăzi și drumurile naționale. Șoferii au fost nevoiți să aștepte în parcări.

Șoferi: „Ne încurcă foarte mult. Eu vin din Italia, mai am patru ore de circulat.”

„Este foarte obositor – noaptea să mergem non-stop și ziua să dormim pe canicula asta. Nu putem să ne odihnim și plecăm la drum obosiți.”

Potrivit meteorologilor, valul de caniculă ține până sâmbătă – în total 9 zile.

De marți însă, în sudul și vestul țării se va instala un val de aer fierbinte venit dinspre nordul Africii.

Corespondent PROTV: „Cele mai mari temperaturi s-au înregistrat într-adevăr în vestul țării, acolo unde au fost județele cu cod roșu, iar locuitorii au resimțit chiar și 43 de grade Celsius.La fel de rău a fost și în est, în Moldova, unde temperaturile resimțite au fost peste 40 de grade. În timp ce în sud și București au fost 40 de grade. În multe zone, ca și în Capitală, valorile indicelui de confort termic au depășit pragul critic de 80 de unități. Din păcate, și mâine ne vom confrunta cu aceleași temperaturi foarte ridicate. Codurile de caniculă emise de meteorologi sunt valabile și în următoarele zile.Așa că aveți grijă – canicula poate suprasolicita organismul și poate duce la deshidratare, epuizare sau insolație.”