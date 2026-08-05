Și Primăria Capitalei ia primele măsuri pentru reducerea consumului. Autobuzele electrice nu vor mai fi încărcate la orele de vârf, iar iluminatul public va fi diminuat.

Marile rețele comerciale reduc voluntar consumul de energie. Reclamele luminoase vor fi stinse pe timpul nopții, iar la vitrinele frigorifice deschise se vor monta uși.

George Bădescu, președintele Asociației Marilor Rețele Comerciale: „Acele măsuri care poate încă erau în curs de implementare au fost grăbite, accelerate, de așa manieră încât, pe de-o parte, presiunea asupra rețelelor electrice și funcționării acestora să nu fie una excesivă, pe de altă parte, nici consumatorul să nu fie privat de posibilitatea de a achiziționa produse.”

La fel procedează tot mai mulți administratori din domeniul privat.

Răzvan Campan, reprezentant hotel: „Limitarea climatizării pe spațiile comune, închiderea totală a luminatului exterior până în ora 11:00, după ora 11:00 aprindem doar ce e absolut necesar. De asemenea, încurajăm oaspeții să participe la aceste măsuri. Avem și o promoție la restaurant – oferim 20% reducere pentru toate produsele reci comandate.”

Separat, Primăria Capitalei precizează că instituțiile din subordine vor limita folosirea aparatelor de aer condiționat, iar angajații vor deconecta echipamentele lăsate în stand-by.

Corespondent PROTV: „În intervalul de consum maxim, dintre orele 20:00 și 23:00, Primăria Capitalei va stinge luminile care nu sunt esențiale și va reduce cu 30% intensitatea iluminatului public. Tot în acest interval, autobuzele electrice ale STB și mașinile electrice ale Primăriei nu vor mai fi încărcate.”

În Brașov, iluminatul public este deja optimizat pentru economie de energie, iar de astăzi va funcționa cu o oră mai puțin în fiecare noapte, fiind aprins mai târziu și stins mai devreme.

Corespondent PROTV: „De aici, din centrul de comandă, se controlează iluminatul din oraș și se poate regla fluxul de lumină. De exemplu, după ora 22:00 lumina este redusă cu 30% față de intensitatea maximă, iar după miezul nopții, cu 50%.”

Lucrurile stau la fel și în Constanța.

Vergil Chițac, primar Constanța: „Am redus cu 50% intensitatea luminii pe bulevardele reabilitate și acolo unde am schimbat instalația de iluminat public. Bulevardele care nu sunt reabilitate – din 3 stâlpi vor fi numai 2 care vor lumina.”

În Iași, după primele trei nopți fără iluminat public, economia estimată este de 10 MWh pe noapte, echivalentul consumului a circa 5.300 de locuințe.