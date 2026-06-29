Turiștii care au ajuns în satul Horea din Munții Apuseni nu au avut timp de stat. Împreună cu localnicii s-au strâns la clacă pentru a cosi iarba. Unii, ceva mai curajoși, s-au apucat de treabă, nu înainte ca uneltele să fie ascuțite.

Cosaș: „Tehnica contează destul de mult, trebuie să ții lama destul de jos, pe pământ, ca să nu faci bătături.”

Pe vremuri, toată familia mergea la muncă pe câmp. În timp ce bărbații coseau, femeile și copiii întorceau fânul cu furca, pentru ca soarele să-l usuce mai repede.

Turistă: „Pentru mine e ceva emoționant să văd tradițiile noastre.”

Turist: „În Italia se pierd aceste tradiții.”

Turist: „Este prima dată când văd asta! În Belgia este ceva rar. De asta iubesc România, pentru tradiții.”

După muncă, a venit și răsplata. Oamenii au gustat preparate tradiționale și s-au prins în horă.