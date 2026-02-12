Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat în ianuarie că organizaţia ar putea fi paralizată dacă ţările nu plătesc sumele necesare, scrie AFP.

În ultimele luni, administraţia preşedintelui Donald Trump şi-a redus plăţile către unele agenţii ONU şi a respins sau amânat anumite contribuţii obligatorii.

În total, Washingtonul datorează ONU peste două miliarde de dolari pentru contribuţia sa la bugetul regulat şi aproape la fel de mult pentru bugetul operaţiunilor de menţinere a păcii.

„Vom plăti aceste sume datorate”, a declarat miercuri ambasadorul SUA, Mike Waltz, reporterilor, în timpul unei vizite la Geneva.

El a adăugat că banii vor începe să fie distribuiţi „în câteva săptămâni”, dar nu a oferit alte detalii.

El a clarificat, însă, că Washingtonul îşi menţine cererea de reforme în cadrul ONU.

„Sunt necesare reforme şi vom menţine presiunea de a cere eficienţă”, a spus Waltz.

„Vom continua să le cerem acestor agenţii (ONU) să facă cel puţin la fel de mult, dacă nu chiar mai mult, cu mai puţine resurse financiare”, a adăugat el.

De la revenirea la putere a lui Donald Trump, acum un an, Statele Unite s-au retras din mai multe agenţii ale Naţiunilor Unite, inclusiv din Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), alimentând temerile privind o îndepărtare de multilateralism.

Waltz a abordat încă o dată aceste preocupări cu privire la „Consiliul pentru Pace” înfiinţat de Donald Trump, afirmând că acesta „nu este destinat să înlocuiască ONU, ci să o completeze”.