Merz i-a pus pe telefon premierului bulgar melodia Darei, câștigătoarea Eurovisionului. ”Bangaranga tuturor!” | VIDEO

Cancelarul Germaniei l-a întâmpinat cu melodia ”Bangaranga”, câștigătoarea Eurovisionului, pe telefon pe premierul bulgar, a declarat Rumen Radev la întâlnirea pe care a avut-o cu DARA la sediul guvernului de la Sofia.

autor
Cristian Anton

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a pus melodia Darei, ”Bangaranga”, câștigătoarea Eurovisionului din acest an, când l-a primit pe premierul bulgar Rumen Radev la Berlin, scrie Novinite.

Ineditul episod a fost dezvăluit de Rumen Radev în cadrul întâlnirii pe care a avut-o vineri cu DARA la sediul guvernului de la Sofia, unde s-au discutat deja primii pași pe care guvernul îi face pentru organizarea ediției Eurovision din 2027. 

Prim-ministrul Rumen Radev a întâmpinat-o pe câștigătoarea Eurovision 2026, DARA, la Consiliul de Miniștri, unde oficiali guvernamentali, reprezentanți ai Televiziunii Naționale Bulgare și echipa artistei s-au reunit pentru a discuta primii pași către găzduirea Eurovision 2027 de către Bulgaria.

Întâlnirea a avut loc la doar câteva zile după victoria DARA cu „Bangaranga”, un succes care a stârnit entuziasm pe scară largă în toată țara.

Premierul Radev a întâmpinat-o pe cântăreață cu flori și laude, spunându-i că a devenit deja „parte a politicii europene”. Prim-ministrul a povestit o vizită recentă la Berlin, unde cancelarul german Friedrich Merz l-a întâmpinat difuzând pe telefonul său reprezentația DARA la Eurovision.

Acum câteva zile am fost la Berlin și cancelarul Merz m-a întâmpinat cu «Bangaranga»”, a spus Radev, adăugând că reacția arată cât de mult a rezonat succesul Bulgariei la Eurovision în întreaga Europă.

Prim-ministrul a felicitat-o ​​pe cântăreață nu doar pentru câștigarea concursului, ci și pentru modul în care a gestionat atenția bruscă de după.

DARA, către guvernul bulgar: ”Mulțumesc și Bangaranga tuturor!”

Chiar și după această victorie, continuați să vă comportați cu demnitate, iar acest lucru nu este mai puțin important decât victoria în sine”, i-a spus el. Radev a descris triumful ca fiind ceva de care poporul bulgar avea nevoie într-un moment în care societatea căuta încredere și exemple pozitive. „Poporul nostru are nevoie de astfel de victorii pentru a crede în sine”, a adăugat el.

În timpul întâlnirii, guvernul a semnalat oficial începutul pregătirilor pentru Eurovision 2027. Radev a subliniat că Bulgaria intenționează să organizeze concursul la un nivel înalt și a spus că autoritățile vor depune „toate eforturile posibile pentru a plasa Bulgaria acolo unde îi este locul - cu mândrie și demnitate pe harta lumii”. La începutul acestei săptămâni, guvernul a anunțat crearea unui comitet interdepartamental care va supraveghea organizarea evenimentului, condus de viceprim-ministrul Ivo Hristov.

DARA a răspuns pe un ton relaxat și emoționat, glumind: „Mulțumesc și Bangaranga tuturor. Nu m-am așteptat niciodată să pot spune asta de aici”. Ea a descris zilele trecute ca fiind suprarealiste și a spus că victoria a avut o semnificație nu doar pentru ea personal, ci și pentru tinerii bulgari care vor să vadă schimbări în țară.

DARA: Victoria de la Eurovision, simbol al faptului că tinerii din Bulgaria pot reuși, în ciuda frustrării

Bulgaria este o țară grozavă, cu mult potențial”, a spus cântăreața. „Vreau să văd acest potențial dezvoltându-se și vreau să văd schimbări reale - genul de schimbări la care sperau toți acei oameni prezenți la proteste”. Potrivit DARA, victoria la Eurovision a devenit un simbol al faptului că tânăra generație din Bulgaria poate reuși în ciuda negativității și a frustrării publice.

De asemenea, ea a vorbit despre latura emoțională a competiției și despre mesajul pe care speră că victoria îl va transmite societății. „Acesta este ceva minunat nu numai pentru mine, ci pentru toți tinerii din Bulgaria, pentru că arată că putem face față”, a spus artista. „În ciuda energiei negative, o putem depăși atunci când avem un spirit puternic, dragoste și dăruire pentru ceea ce facem”.

Radev a descris prestația cântăreței la Eurovision ca fiind o forță care „a măturat totul în calea ei” cu energia și talentul său. El le-a mulțumit DARA și echipei sale pentru că au adus „bucurie, mândrie și emoții pozitive” nu numai bulgarilor, ci și milioanelor de telespectatori ai Eurovisionului.

Reuniunea din cadrul Consiliului de Miniștri s-a concentrat nu doar pe sărbătoare, ci și pe pregătirile practice pentru Eurovision 2027. Oficialii guvernamentali și directorii BNT sunt așteptați să înceapă lucrările la infrastructură, logistică, coordonare internațională și finanțare pentru evenimentul de anul viitor, care va plasa Bulgaria în centrul atenției divertismentului din Europa.

Performanță uriașă pentru România: Alexandra Căpitănescu a terminat pe podium Eurovision 2026. Bulgaria e marea câștigătoare

Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea locului 3 la Eurovision, revine pe scena „Românii au talent”, în marea finală

După succesul obținut la Eurovision 2026, unde a urcat pe podium și a făcut milioane de români mândri, Alexandra Căpitănescu revine în fața publicului din România. 
Unde ar putea organiza Bulgaria Eurovisionul în 2027. Este orașul natal al Darei

Primarul din Varna, Blagomir Kotsev, a declarat că ar fi „logic” ca Eurovisionul să fie găzduit în oraș, având în vedere că artista câștigătoare din acest an, DARA, provine din Varna.
Bulgaria va introduce în bugetul țării cheltuielile pentru organizarea Eurovision 2027. Cât costă un astfel de eveniment

Bulgaria va introduce în bugetul țării cheltuielile pentru organizarea Eurovision 2027, a anunțat guvernul de la Sofia. Un eveniment de acest nivel costă în jur de 30 de milioane de euro, dar sunt ediții care au ajuns și până la 65 de milioane de euro. 

Preşedintele Cehiei îndeamnă NATO să-şi „arate colţii” în faţa Rusiei. ”Rușii râd de noi, spun că fac astea pentru că pot”

Preşedintele Cehiei, Petr Pavel, a cerut NATO să adopte măsuri mai dure împotriva Rusiei, inclusiv blocarea accesului la internet şi doborârea aparatelor care încalcă spaţiul aerian al alianţei, relatează The Guardian.

Angajații de la stat vor avea venituri calculate diferit din 2027. Sporurile vor dispărea, iar grilele vor deveni unitare

Angajații de la stat vor avea venituri calculate diferit din 2027. Legea salarizării din sectorul public va fi adoptată până la finalul acestei sesiuni parlamentare, conform unui acord cu partidele din fosta coaliție de guvernare.

Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026

Cea de-a treia semifinală a sezonului 16 Românii au talent a adus pe scenă momente impresionante şi multă emoţie. La finalul serii, publicul şi juriul au decis cine sunt ultimii concurenţi care merg în Marea Finală din 29 mai.

