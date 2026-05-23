Merz i-a pus pe telefon premierului bulgar melodia Darei, câștigătoarea Eurovisionului. ”Bangaranga tuturor!” | VIDEO

Ineditul episod a fost dezvăluit de Rumen Radev în cadrul întâlnirii pe care a avut-o vineri cu DARA la sediul guvernului de la Sofia, unde s-au discutat deja primii pași pe care guvernul îi face pentru organizarea ediției Eurovision din 2027.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a pus melodia Darei, ”Bangaranga”, câștigătoarea Eurovisionului din acest an, când l-a primit pe premierul bulgar Rumen Radev la Berlin, scrie Novinite .

Întâlnirea a avut loc la doar câteva zile după victoria DARA cu „Bangaranga”, un succes care a stârnit entuziasm pe scară largă în toată țara.

Prim-ministrul Rumen Radev a întâmpinat-o pe câștigătoarea Eurovision 2026, DARA, la Consiliul de Miniștri, unde oficiali guvernamentali, reprezentanți ai Televiziunii Naționale Bulgare și echipa artistei s-au reunit pentru a discuta primii pași către găzduirea Eurovision 2027 de către Bulgaria.

Premierul Radev a întâmpinat-o pe cântăreață cu flori și laude, spunându-i că a devenit deja „parte a politicii europene”. Prim-ministrul a povestit o vizită recentă la Berlin, unde cancelarul german Friedrich Merz l-a întâmpinat difuzând pe telefonul său reprezentația DARA la Eurovision.

„Acum câteva zile am fost la Berlin și cancelarul Merz m-a întâmpinat cu «Bangaranga»”, a spus Radev, adăugând că reacția arată cât de mult a rezonat succesul Bulgariei la Eurovision în întreaga Europă.

Prim-ministrul a felicitat-o ​​pe cântăreață nu doar pentru câștigarea concursului, ci și pentru modul în care a gestionat atenția bruscă de după.

DARA, către guvernul bulgar: ”Mulțumesc și Bangaranga tuturor!”

„Chiar și după această victorie, continuați să vă comportați cu demnitate, iar acest lucru nu este mai puțin important decât victoria în sine”, i-a spus el. Radev a descris triumful ca fiind ceva de care poporul bulgar avea nevoie într-un moment în care societatea căuta încredere și exemple pozitive. „Poporul nostru are nevoie de astfel de victorii pentru a crede în sine”, a adăugat el.

În timpul întâlnirii, guvernul a semnalat oficial începutul pregătirilor pentru Eurovision 2027. Radev a subliniat că Bulgaria intenționează să organizeze concursul la un nivel înalt și a spus că autoritățile vor depune „toate eforturile posibile pentru a plasa Bulgaria acolo unde îi este locul - cu mândrie și demnitate pe harta lumii”. La începutul acestei săptămâni, guvernul a anunțat crearea unui comitet interdepartamental care va supraveghea organizarea evenimentului, condus de viceprim-ministrul Ivo Hristov.

DARA a răspuns pe un ton relaxat și emoționat, glumind: „Mulțumesc și Bangaranga tuturor. Nu m-am așteptat niciodată să pot spune asta de aici”. Ea a descris zilele trecute ca fiind suprarealiste și a spus că victoria a avut o semnificație nu doar pentru ea personal, ci și pentru tinerii bulgari care vor să vadă schimbări în țară.

DARA: Victoria de la Eurovision, simbol al faptului că tinerii din Bulgaria pot reuși, în ciuda frustrării

„Bulgaria este o țară grozavă, cu mult potențial”, a spus cântăreața. „Vreau să văd acest potențial dezvoltându-se și vreau să văd schimbări reale - genul de schimbări la care sperau toți acei oameni prezenți la proteste”. Potrivit DARA, victoria la Eurovision a devenit un simbol al faptului că tânăra generație din Bulgaria poate reuși în ciuda negativității și a frustrării publice.

De asemenea, ea a vorbit despre latura emoțională a competiției și despre mesajul pe care speră că victoria îl va transmite societății. „Acesta este ceva minunat nu numai pentru mine, ci pentru toți tinerii din Bulgaria, pentru că arată că putem face față”, a spus artista. „În ciuda energiei negative, o putem depăși atunci când avem un spirit puternic, dragoste și dăruire pentru ceea ce facem”.

Radev a descris prestația cântăreței la Eurovision ca fiind o forță care „a măturat totul în calea ei” cu energia și talentul său. El le-a mulțumit DARA și echipei sale pentru că au adus „bucurie, mândrie și emoții pozitive” nu numai bulgarilor, ci și milioanelor de telespectatori ai Eurovisionului.

Reuniunea din cadrul Consiliului de Miniștri s-a concentrat nu doar pe sărbătoare, ci și pe pregătirile practice pentru Eurovision 2027. Oficialii guvernamentali și directorii BNT sunt așteptați să înceapă lucrările la infrastructură, logistică, coordonare internațională și finanțare pentru evenimentul de anul viitor, care va plasa Bulgaria în centrul atenției divertismentului din Europa.