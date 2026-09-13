Luptătorul Tolea Ciomac, reținut de polițiști după ce a bătut un alt luptător MMA în București

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Facebook/ Tolea Ciumac

Luptătorul MMA Tolea Ciumac a fost reţinut de poliţiştii din Bucureşti după ce a fost implicat într-o bătaie cu un alt bărbat, în faţa unui local din Centrul Vechi. Victima a refuzat să depună plângere.

autor
Cristian Anton,  Daniel Nițoiu

Luptătorul Tolea Ciumac a fost reținut sâmbătă seară de polițiști după ce a bătut un alt luptător MMA, Danu Spartanu, în Centrul Vechi din București. Cei doi se cunosc bine și urmau chiar să susțină un meci oficial la Buzău, pe 30 octombrie. 

”La data de 12 septembrie 2026, poliţiştii din cadrul Secţiei 27 Poliţie s-au sesizat din oficiu, ca urmare a apariţiei în spaţiul public a unor imagini video, în care se observă faptul că doi bărbaţi s-ar fi agresat fizic, în faţa unui local din Centrul Vechi al Capitalei. Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, iniţial, între cei doi bărbaţi ar fi avut loc o agresiune reciprocă, conflictul escaladând ulterior, context în care unul dintre aceştia ar fi continuat să îl lovească în mod repetat pe celălalt”, a informat, duminică, Poliţia Capitalei.

În urma cercetărilor, cei doi bărbaţi au fost identificaţi şi duşi la sediul Secţiei 27 Poliţie. În contextul audierilor, persoana vătămată a declarat că nu doreşte să formuleze plângere.

Agresorul și victima au meci programat pe 30 octombrie, la Buzău

Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. El urmează să fie prezentat magistraţilor, cu propunere legală.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul reţinut este Tolea Ciumac, iar victima sa este Danu Spartanu, ambii luptători MMA. Cei doi se cunoscut, de altfel, foarte bine și au programat chiar o confruntare oficială, într-o gală organizată pentru 30 octombrie la Sala Sporturilor din Buzău.

Cercetările sunt continuate de poliţişti din cadrul Secţiei 27 Poliţie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Vezi primul interviu cu Tolea Ciumac, de cand se afla in inchisoare!

Sursa: StirilePROTV

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