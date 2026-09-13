New York este cunoscut pentru visurile mari, numele mari și prețurile mari. Acum, un brutar austriac provoacă agitație: Martin Auer, din Graz, vinde pâine la un preț de lux. Pentru 60 de dolari, aproximativ 51 de euro, clienții magazinului său pot cumpăra o pâine organică de secară de 1,5 kilograme, făcută din cereale austriece. Chiar și în „Big Apple”, unde multe lucruri sunt scumpe, prețul generează numeroase discuții, potrivit Bild.

Un brutar austriac și-a deschis primul magazin în afara țării

Auer conduce magazinul de la 285 Lafayette Street împreună cu fiul său, Tim, și o echipă locală. În inima cartierului la modă SoHo din New York, unde magazinele exclusiviste și brandurile de designer împing chiriile în sus, el se concentrează pe un produs mult mai simplu: pâinea.

Prețul este însă în ton cu cartierul exclusivist. „Nu am vrut pur și simplu să deschidem încă o brutărie în New York”, a declarat Auer pentru revista Gault&Millau. În schimb, aceștia se concentrează pe ceea ce știu să facă cel mai bine: pâine din maia, 100% organică, din secară.

Cu acest concept, Auer se aventurează pentru prima dată în afara țării. „Rye bei Martin Auer” este cea de-a 43-a unitate a omului de afaceri, dar prima din afara Austriei.

Aluatul fermentează până la 24 de ore

Planul său este extrem de simplu: produsul de bază este o singură pâine, disponibilă întreagă, jumătate, sfert sau sub formă de sandviș.

Prețul ar trebui să reflecte procesul elaborat de producție. Pâinea de calitate, făcută cu maia, este lăsată mult timp la maturat pentru a dezvolta o aromă puternică. Ingredientele sunt: apă, făină, sare și timp. Aluatul fermentează până la 24 de ore.