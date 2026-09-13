Leroy Douglas avea 24 de ani când a atacat un prieten în spatele gării din Cardiff și i-a furat telefonul mobil. Două decenii mai târziu, bărbatul, ajuns acum la 44 de ani, se pregătește să iasă din închisoare, scrie The Independent.

Douglas avea deja mai multe condamnări la activ, majoritatea pentru furturi comise pentru a-și finanța dependența de droguri. Pentru tâlhăria din 2005 a primit însă o pedeapsă controversată de tip Imprisonment for Public Protection (IPP), care nu stabilea o dată clară a eliberării.

Deși nimeni nu a fost rănit în timpul jafului, Douglas a rămas în spatele gratiilor timp de 20 de ani.

După 36 de transferuri, vestea pe care o aștepta de două decenii

Acum, după 36 de transferuri între penitenciare și ani de incertitudine, comisia pentru liberări condiționate i-a aprobat eliberarea.

Douglas se află în prezent la penitenciarul HMP Erlestoke, din Wiltshire, și urmează să fie transferat în octombrie într-un centru de reintegrare.

„Aștept această zi de 20 de ani”, a declarat Douglas pentru The Independent.

Bărbatul spune că nu a renunțat niciodată la lupta pentru libertate și consideră că ar fi trebuit să fie eliberat cu mult timp în urmă.

„Nu am încetat niciodată să lupt pentru eliberarea mea. Sincer, libertatea ar fi trebuit să vină cu mult timp în urmă, pentru că nu sunt periculos; am furat doar un telefon, fără violență, doar sub amenințarea folosirii forței, iar asta a dus la faptul că am rămas 20 de ani în închisoare”, a precizat el.

Pentru tâlhăria comisă în decembrie 2005, Douglas fusese informat că trebuie să execute o perioadă minimă de doi ani și șase luni.

Cu toate acestea, anii au trecut, iar el a rămas în închisoare. Deși a reușit să renunțe la droguri și să rămână abstinent timp de mai mulți ani, i s-a refuzat în repetate rânduri eliberarea condiționată din cauza comportamentului său perturbator.

Frustrarea față de modul în care era tratat a crescut, iar Douglas a descris sistemul drept „chinuitor de crud”.

În 2020, el a mai primit o pedeapsă de cinci săptămâni pentru spălare de bani. În penitenciar a urmat însă mai multe programe de reabilitare, inclusiv pentru dependența de droguri, gestionarea furiei și conștientizarea impactului faptelor asupra victimelor.