Unde ar putea organiza Bulgaria Eurovisionul în 2027. Este orașul natal al Darei

Primarul din Varna, Blagomir Kotsev, a declarat că ar fi „logic” ca Eurovisionul să fie găzduit în oraș, având în vedere că artista câștigătoare din acest an, DARA, provine din Varna.

Autoritățile locale încearcă astfel să poziționeze orașul ca un candidat important pentru ediția din 2027 a Eurovision Song Contest, relatează novinite.com.

Consiliul municipal urmează să voteze pe 28 mai o propunere de acordare a titlului de cetățean de onoare al orașului Varna pentru DARA.

Potrivit lui Kotsev, este planificată și o sărbătoare publică oficială pe 15 august, cu ocazia Zilei Varnei, când artista urmează să fie primită oficial în orașul natal.

Kotsev a confirmat că DARA a indicat deja că va accepta această distincție onorifică.

Succesul Darei este o șansă de promovare europeană pentru Varna

Primarul a legat succesul internațional al artistei de o oportunitate mai largă pentru oraș de a-și crește vizibilitatea pe scena europeană.

El a spus că Varna ar trebui luată serios în considerare ca oraș-gazdă pentru Eurovision, precizând însă că pregătirile sunt încă într-un stadiu incipient și că trebuie analizate toate cerințele și standardele tehnice.

Primarul a mai subliniat că Sofia are un avantaj în ceea ce privește sălile mari pentru evenimente, însă Varna se remarcă prin capacitatea de cazare și infrastructura de transport.

El a argumentat că experiența orașului în organizarea de festivaluri internaționale îi întărește candidatura.

Kotsev a adăugat că în curând va avea loc o ședință a Consiliului Consultativ pentru Turism, pentru a discuta modul în care sectorul privat ar putea fi implicat în pregătiri.

El a subliniat că astfel de evenimente de amploare ar trebui să aducă beneficii atât afacerilor locale, cât și orașului.

