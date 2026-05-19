Unde ar putea organiza Bulgaria Eurovisionul în 2027. Este orașul natal al Darei

Autoritățile locale încearcă astfel să poziționeze orașul ca un candidat important pentru ediția din 2027 a Eurovision Song Contest, relatează novinite.com.

Consiliul municipal urmează să voteze pe 28 mai o propunere de acordare a titlului de cetățean de onoare al orașului Varna pentru DARA.

Potrivit lui Kotsev, este planificată și o sărbătoare publică oficială pe 15 august, cu ocazia Zilei Varnei, când artista urmează să fie primită oficial în orașul natal.

Kotsev a confirmat că DARA a indicat deja că va accepta această distincție onorifică.

Succesul Darei este o șansă de promovare europeană pentru Varna

Primarul a legat succesul internațional al artistei de o oportunitate mai largă pentru oraș de a-și crește vizibilitatea pe scena europeană.

El a spus că Varna ar trebui luată serios în considerare ca oraș-gazdă pentru Eurovision, precizând însă că pregătirile sunt încă într-un stadiu incipient și că trebuie analizate toate cerințele și standardele tehnice.