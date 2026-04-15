Reeves se află astăzi la Washington DC pentru întâlniri importante, inclusiv cu omologul său de la Trezoreria SUA și cu premierul Ucrainei.

Însă, într-un interviu pentru The Mirror, ea a pus creșterea prețurilor suportate de consumatorii britanici pe seama lipsei unui plan în Iran.

Ea a declarat: „Acesta este un război pe care nu l-am început. Este un război pe care nu ni l-am dorit.

Mă simt foarte frustrată și furioasă că SUA au intrat în acest război fără un plan clar de ieșire, fără o idee clară despre ce încercau să obțină.”

„Și, ca urmare, Strâmtoarea Ormuz este acum blocată.”

În ultimele zile, SUA au început propria blocadă a strâmtorii și a porturilor iraniene — menită să împiedice Iranul să profite de controlul asupra acestei rute maritime vitale.

Reeves consideră însă că această strategie este greșită.

„Nu ne implicăm în blocada SUA, nu credem că aceasta este abordarea corectă. Pe tot parcursul acestui conflict am spus: de-escaladare, de-escaladare”, a declarat ea.

Întrebată din nou de ce este frustrată de SUA, Reeves a spus că din cauza „impactului” războiului asupra „familiilor și afacerilor din țara noastră”.

Ea a adăugat: „Evident, nicio persoană rațională nu susține regimul iranian, dar să începi un conflict fără să fie clar care sunt obiectivele și fără să fie clar cum vei ieși din el cred că este o greșeală — și una care afectează familiile din Marea Britanie, dar și din SUA și din întreaga lume.”

„Nu cred că a fost decizia corectă. Dar a fost absolut decizia corectă pentru Keir Starmer — prim-ministrul nostru — să ne țină în afara acestui conflict.”