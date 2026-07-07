Canada a ales grupul german Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) pentru a construi noua sa flotă de submarine militare, a anunţat luni premierul Mark Carney care urmăreşte să consolideze parteneriatele în materie de securitate cu aliaţii săi europeni, scrie AFP. Conform BBC, acesta este cel mai mare contract militar din istoria Canadei.

"Sunt încântat să anunţ că Canada a ales TKMS ca furnizor preferat", în detrimentul concurentului său sud-coreean Hanwha Ocean, pentru a construi aceste 12 submarine, a declarat Mark Carney la Halifax (est) înainte de a decola spre summitul NATO din Turcia.

Canada va achiziţiona submarine convenţionale din clasa Type 212CD, dezvoltate printr-un parteneriat germano-norvegian de către TKMS.

Valoarea contractului ajunge și la 50 de miliarde de dolari, cu tot cu mentenanță

Cele 12 submarine noi vor înlocui cele patru nave învechite din clasa Victoria (cumpărate de la Marea Britanie în 1998). În prezent, din cauza problemelor tehnice constante, doar un singur submarin canadian mai este pe deplin operaţional.

Primele patru submarine noi sunt programate să fie livrate până în anul 2034. Contractul pentru construirea submarinelor este evaluat între 20 şi 30 de miliarde de dolari, dar costurile totale (mentenanţă, operare şi modernizări pe parcursul ciclului de viaţă) ar putea ajunge la 40-50 de miliarde de dolari.

Desemnarea TKMS ca "furnizor preferat" nu înseamnă semnarea finală a contractului, ci deschiderea oficială a negocierilor detaliate, un proces care poate dura câţiva ani, potrivit presei canadiene.