Noua lege, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, prevede că persoanele trebuie să aibă cel puțin 18 ani pentru a se căsători în California, scrie BBC.

Newsom a numit măsura „o decizie adoptată cu mult prea multă întârziere, menită să îi protejeze pe tinerii californieni și pe minori”. Guvernatorul a semnat legea în prezența lui Courtney Stodden, ai cărei părinți i-au permis să se căsătorească cu un actor de la Hollywood în vârstă de 50 de ani, pe când ea avea doar 16 ani.

Stodden, care militează de mai mulți ani pentru interzicerea căsătoriilor între minori, a calificat schimbarea drept o „victorie” și a spus că supraviețuitorii unor astfel de căsătorii „nu ar fi trebuit niciodată să fie nevoiți să poarte această povară”. Ea a adăugat că va „continua să lupte până când copiii vor fi protejați de căsătorie în toate cele 50 de state”.

Stodden s-a căsătorit în 2011 cu actorul Doug Hutchison, cunoscut pentru rolurile din „The Green Mile”, „A Time to Kill” și „I Am Sam”. Căsătoria a provocat la acea vreme controverse și a atras atenția presei internaționale, iar Stodden a apărut ulterior în mai multe emisiuni de tip reality-show din SUA, inclusiv în seria „Couples Therapy”, difuzată de VH1.

Și alte persoane care au fost căsătorite când erau minore au salutat noua lege. „California a transmis astăzi un mesaj clar întregii lumi”, a declarat pentru BBC Brittany Bee, care a fost căsătorită când era minoră. „Un mesaj de speranță pentru toți copiii, astfel încât să poată fi eliberați de violența sistemică. Pentru ca ei să își poată alege propriul drum.”

Bee a povestit pentru BBC că s-a căsătorit la 17 ani pentru a scăpa dintr-un mediu familial abuziv, însă ulterior ar fi fost abuzată de soțul ei adult.

„Pur și simplu am trecut dintr-o închisoare în alta”, a explicat ea. „Oamenii au tupeul să-mi spună că am făcut o alegere. Copiii nu pot consimți.”

Bee și alte persoane care au trecut prin căsătorii în perioada minoratului au militat ani la rând pentru interzicerea acestor căsătorii în California și în Statele Unite.

Al 18-lea stat din SUA care interzice practica

În urmă cu aproximativ un deceniu, căsătoriile între minori erau permise în toate statele americane, însă tot mai multe state și-au modificat legislația. California este al 18-lea stat care interzice această practică din 2018 încoace.

În California nu exista până acum o vârstă minimă legală pentru căsătorie. Astfel, minorii se puteau căsători dacă aveau acordul părinților și dacă un judecător aproba căsătoria.

De asemenea, nu exista un mecanism prin care persoanele cu vârsta sub 18 ani să poată divorța, iar multe fete au spus că au rămas captive în relații abuzive și cu caracter prădător.

Unchained At Last, organizație care militează pentru interzicerea căsătoriilor între minori în Statele Unite, susține că aproximativ 9.000 de fete se căsătoreau în fiecare an în California și că aproape toate căsătoriile cu minori implicau fete și bărbați adulți. Activiștii spun că mulți americani nici măcar nu știu că astfel de căsătorii sunt legale în atât de multe state și nici că acestea au fost asociate cu numeroase acuzații de abuz.

Sara Tasneem, care spune că a fost obligată să se căsătorească la 15 ani cu un bărbat cu aproape dublul vârstei sale, a declarat pentru BBC că i s-a părut „ireal” să vadă, în sfârșit, că statul recunoaște necesitatea interzicerii căsătoriilor între minori. Ea spune că a început să facă lobby pentru schimbarea legislației în 2017.

Tasneem și-a întâlnit soțul în dimineața în care a avut loc căsătoria aranjată.

„Am fost obligată să-i fiu soție, iar în acea zi întreaga mea viață s-a schimbat”, a povestit ea pentru BBC. Un an mai târziu, la vârsta de 16 ani, a devenit mamă și a renunțat la școală.

„Să văd cum acest proiect de lege a ajuns, în cele din urmă, să devină realitate a fost un maraton”, a spus Tasneem. „Sunt pur și simplu recunoscătoare că, începând cu 1 ianuarie 2027, copiii nu se vor mai putea căsători în California.”