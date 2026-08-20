Decizia a fost luată din cauza scăderii "fără precedent şi critice" a nivelului Dunării, apa fluviului fiind necesară pentru răcirea reactoarelor, a anunţat joi ministerul energiei de la Sofia, conform AFP, citată de Agerpres.

Reducerea capacităţii are rolul de a "garanta funcţionarea în siguranţă" a centralei.

Ministerul precizează că prognozele hidrologice în amonte de centrală "continuă să indice o tendinţă de scădere" a cotelor apelor fluviului.

Este pentru prima oară în cei 52 de ani de exploatare a centralei când condiţiile meteorologice şi hidrologice extreme impun o astfel de măsură.