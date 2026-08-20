Rusia intenţionează să reducă taxa pentru examinarea cererilor de dobândire a cetăţeniei ruse depuse de locuitorii din regiunea transnistreană. Aceştia ar urma să achite 65 de dolari, în loc de 600 de dolari, cât este în prezent, relatează joi NewsMaker, citând media rusă independentă Meduza, care se referă la un proiect elaborat de Ministerul rus de Externe, relatează Agerpres.

Potrivit celor două media citate, taxa consulară pentru examinarea unei cereri de dobândire a cetăţeniei Federaţiei Ruse a crescut, de la 1 august, de aproape zece ori - de la 65 la 600 de dolari. Proiectul pregătit de autorităţile ruse prevede însă o excepţie pentru locuitorii din regiunea transnistreană, precum şi pentru cei din Abhazia şi Osetia de Sud (din Georgia). Astfel, taxa ar urma să revină la 65 de dolari.

În 15 mai, preşedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică procedura de obţinere a cetăţeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria, aminteşte NewsMaker. Prin urmare, aceştia nu mai sunt obligaţi să locuiască timp de cinci ani în Rusia în baza unui permis de şedere, să susţină examenul de limba rusă sau să demonstreze cunoaşterea istoriei şi legislaţiei Federaţiei Ruse. Singura condiţie este ca solicitantul să fi locuit în Transnistria la momentul intrării în vigoare a decretului. Documentul prevede, de asemenea, o procedură pentru copiii orfani, copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor şi persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu, care pot obţine cetăţenia din "motive umanitare".

La sfârşitul lunii iulie, Rusia a majorat de aproape zece ori taxa consulară pentru obţinerea cetăţeniei de către cetăţenii străini - de la 65 la 600 de dolari. Totodată, taxa pentru examinarea cererii de renunţare la cetăţenia rusă a crescut de la 130 la 1.200 de dolari. În plus, taxa consulară este percepută acum pentru fiecare persoană inclusă în cerere, şi nu pentru o singură cerere.

Recent, liderul administraţiei separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a anunţat că peste 60.000 de locuitori ai regiunii transnistrene au depus cereri pentru obţinerea cetăţeniei Federaţiei Ruse în baza procedurii simplificate. Acesta declara tot atunci că, deşi taxa consulară pentru obţinerea cetăţeniei ruse a fost majorată de aproape zece ori, problema "este în curs de soluţionare" şi că "totul se va rezolva în interesul oamenilor".

Ministrul moldovean de externe, Mihai Popşoi, declarase recent că autorităţile de la Chişinău nu pot confirma numărul locuitorilor din regiunea transnistreană care au depus cereri pentru obţinerea cetăţeniei ruse. Totodată, el a avertizat că decizia de a solicita cetăţenia Federaţiei Ruse trebuie analizată cu maximă prudenţă, întrucât există riscul ca persoanele care o obţin să fie trimise pe front, mai notează NewsMaker.