Potrivit calculelor realizate pe baza unei valori de referință de 4.000 de lei, salariile de bază din Educație ajung până la 16.000 de lei brut în cazul profesorilor universitari cu cea mai mare vechime.

În învățământul superior, cel mai mare salariu îl are un rector. Astfel, un rector cu un coeficient de 5,30, încadrat la Gradul I va avea un salariu brut de 21.200 de lei, iar un rector cu un coeficient de 6, încadrat la Gradul II, va avea lunar un salariu brut de 24.000 de lei.

În ceea ce privește profesorii universitari, un cadru didactic cu peste 25 de ani vechime, pentru care este prevăzut un coeficient de 4,00, ar urma să aibă un salariu de bază de 16.000 de lei brut.

Pentru profesorii universitari aflați în alte etape ale carierei, salariile sunt stabilite în funcție de coeficientul corespunzător.

Astfel, un profesor cu o vechime cuprinsă între 5 și 10 ani, cu un coeficient de 2,45, ar ajunge la un salariu de bază de 9.800 de lei brut.

De asemenea, un conferențiar universitar cu o vechime de 10-15 ani, care are un coeficient de 2,40 înmulțit cu valoarea de referință 4.000 de lei, va avea un salariu de 9.600 de lei brut.

Iar un asistent universitar cu peste 20 de ani vechime, are un coeficient de 2,17 și va obține un salariu brut de 8680 de lei.

Cât ar urma să câștige profesorii din învățământul preuniversitar

În cazul învățământului preuniversitar, salariile diferă în funcție de gradul didactic și vechimea în muncă.

Un profesor cu studii superioare, Gradul I și peste 25 de ani vechime, cu un coeficient de 2,42, ar urma să aibă un salariu de bază de 9.680 de lei brut.

Pentru profesorii aflați la începutul carierei, valoarea este mai mică. Un profesor debutant, cu un coeficient de 1,90, ar urma să pornească de la un salariu de bază de 7.600 de lei brut.

În cazul unui profesor cu definitivat, coeficientul de 2,07 înseamnă un salariu de bază de 8.280 de lei brut.

Și pentru personalul didactic cu studii medii sunt prevăzute niveluri distincte. O educatoare sau un învățător cu studii medii și Gradul I, pentru care este prevăzut un coeficient de 2,0634, ar avea un salariu de bază de 8.254 de lei brut.

Sporuri diferențiate pentru diriginți

Noua variantă a proiectului aduce modificări și în ceea ce privește sporurile și indemnizațiile acordate personalului didactic.

Proiectul majorează coeficienţii de salarizarea pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi introduce acordarea pentru consilierii şcolari a unui spor până la 5%.

S-a modificat, de asemenea, şi sporul de dirigenţie, astfel: „Învăţătorii, educatoarele, institutorii, profesorii pentru învăţământul primar, profesorii pentru învăţământul preşcolar beneficiază de un spor de 10% din valoarea de referinţă. ”Personalul didactic de predare care îndeplineşte funcţia de diriginte primeşte un spor la salariul de bază, după cum urmează: a) pentru clase de până la 20 elevi, de 10% din valoarea de referinţă; b) pentru clase între 21 şi 30 de elevi, de 15% din valoarea de referinţă; c) pentru clase cu mai mult de 30 de elevi, de 20% din valoarea de referinţă.”

Se acordă, în plus, şi un spor pentru activitatea de îndrumare a studenţilor: „Personalul didactic din învăţământul superior poate beneficia de un spor de până 10% din valoarea de referinţă pentru activitatea de îndrumare a studenţilor, desfăşurată în calitate de tutore de an. Cuantumul şi criteriile de acordare se stabilesc în Consiliile de Administraţie în funcţie de specificul activităţii desfăşurate, numărul de studenţi îndrumaţi în calitate de tutore şi cu încadrarea în bugetul aprobat.”

În noul proiect s-a revizuit baza de calcul pentru plata cu ora: „Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, poate fi salarizat şi prin plata cu ora, potrivit prevederilor Legii nr. 198/2023. Calculul pentru plata cu ora se face prin raportarea salariului de bază aferent funcţiei deţinute, având în vedere gradaţia de vechime, treapta de vechime în învăţământ şi gradul didactic corespunzător, la 120 de ore. Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Noul proiect introduce un articol care clarifică vechimea în învăţământ, astfel:

Art. 15 ”Vechimea în învăţământ este formată din vechimea efectivă în învăţământ şi vechimea recunoscută în învăţământ, după caz.

a) vechimea efectivă în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată cu contract individual de muncă a desfăşurat activitate efectivă de predare la catedră în cadrul unei unităţi sau instituţii de învăţământ. Constituie vechime efectivă în învăţământ şi perioada în care personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, precum şi personalul didactic auxiliar desfăşoară activitate în cadrul unei unităţi/instituţii de învăţământ sau unui inspectorat şcolar sau în cadrul ministerului educaţiei şi/sau cercetării.

b) vechimea recunoscută în învăţământ reprezintă perioada în care persoana angajată în învăţământ, provenită din alte sectoare de activitate, face dovada că a profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii, în cazul în care această persoană ocupă un post didactic în aceeaşi specialitate. Această vechime este luată în calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale.”

A fost introdus şi un articol care reglementează participarea personalului în proiecte de cercetare în domeniul educaţiei.