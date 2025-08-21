O femeie din SUA și-a împușcat mortal soțul și cei doi copii, la câteva zile după ce a postat online un video tulburător

O femeie și-a împușcat mortal soțul și cei doi copii mici, înainte de se sinucide, în locuința lor din New Hampshire, SUA, la doar câteva zile după ce împărtășise pe rețelele sociale, într-un videoclip tulburător, problemele ei continue.

Emily Long, 34 de ani, care a fost găsită cu o plagă împușcată la cap, și-ar fi ucis soțul, Ryan Long, 48 de ani, și cei doi copii, Parker, 8 ani, și Ryan, 6 ani, într-un aparent omor urmat de sinucidere, în locuința lor din Madbury, luni dimineață devreme, potrivit Biroului Procurorului General din New Hampshire, relatează NY Post.

Ambii copii au fost împușcați în cap, iar tatăl familiei, care suferea de cancer în fază terminală, a fost găsit cu mai multe plăgi prin împușcare.

Toate cele trei decese au fost catalogate drept omucideri, în timp ce moartea mamei a fost considerată sinucidere.

Poliția a descoperit scena îngrozitoare luni seara, după ce a primit un apel cutremurător la 911, care raporta mai multe decese în interiorul casei masacrate a familiei.

O armă a fost găsită lângă trupurile neînsuflețite, au precizat autoritățile.

Copilul de trei ani al cuplului, singurul supraviețuitor al măcelului, a fost găsit în viață și nevătămat în casă și se află acum în grija rudelor.

Deși motivul rămâne neclar, mama familiei posta adesea pe rețelele sociale despre luptele și problemele ei emoționale, în timp ce încerca să facă față diagnosticului de cancer cerebral al soțului.

Într-un videoclip pe TikTok postat cu doar două zile înainte ca poliția să facă descoperirea oribilă, Emily le spunea celor aproape 8.000 de urmăritori ai săi că și copiii „se chinuiau vizibil”, iar ea însăși fusese „foarte deprimată”, încercând să restabilească obiceiuri sănătoase și un sentiment de normalitate în casă, pe măsură ce sănătatea soțului ei se degrada.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













