Explozia a avut loc într-un poligon de distrugere a muniţiei şi a fost urmata de incendiu.

"La faţa locului s-au deplasat echipaje aparţinând Detaşamentului de Pompieri Botoşani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD şi o ambulanţă SAJ. Aceştia au constatat faptul că incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi. Din primele informaţii, două persoane au fost rănite. În sprijin, a fost solicitat şi echipajele CBRN al ISU Suceava", precizează oficialii ISU Botoşani.

Potrivit unor surse medicale, două dintre persoane au suferit arsuri pe aproximativ 90% din suprafaţa corpului, iar o alta arsuri pe 40% din corp.