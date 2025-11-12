Noul buget al UE va fi cel mai mare din istorie: aproape 2 trilioane de euro

12-11-2025 | 22:45
Şefa executivului UE spune că intenţia Comisiei Europene este de a reforma bugetul multianual al UE - care va fi cel mai mare de până acum, cu o valoare de aproape 2.000 de miliarde de euro. 

Lorena Mihăilă

Viitorul buget multianual al UE pentru 2028-2034 trebuie să fie puternic şi viabil, pentru a asigura Uniunii Europene forţă, flexibilitate şi o mai mare capacitate de a reacţiona, a mai declarat miercuri seară preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în dezbaterea din plenul Parlamentului European privind arhitectura cadrului financiar multianual 2028-2034.

Agricultura și coeziunea, politici centrale pentru UE

Von der Leyen a ţinut să precizeze că agricultura şi coeziunea rămân politici centrale la nivelul Uniunii Europene. Astfel, regiunile vor fi direct implicate şi vor comunica în mod direct cu Comisia referitor la politica de coeziune.

Proiectul de buget multianual al UE prezentat în luna iulie de executivul comunitar prevedea o fuziune între fondurile de coeziune (menite să reducă diferenţele între nivelurile de dezvoltare ale regiunilor Uniunii Europene) şi subvenţiile agricole, în planuri naţionale centralizate ce ar totaliza 865 de miliarde de euro.

Potrivit şefei Comisiei Europene, Uniunea Europeană trebuie să investească mai mult, dar şi mai bine, în condiţiile în care structura bugetului comunitar s-a schimbat, dar valorile UE sunt în esenţă aceleaşi.

Ursula von der Leyen a ţinut să remarce că nou-creatul Fond European pentru Competitivitate va transforma ''cercetarea şi inovaţia din UE în forţă industrială şi locuri de muncă de calitate''.

Luni, preşedinta Comisiei Europene a operat o serie de modificări juridice ale propunerii iniţiale privind bugetul UE pentru 2028-2034, printre care garantarea finanţării adecvate a fermierilor şi măsuri de salvgardare pentru implicarea regiunilor.

În intervenţia sa, ministrul afacerilor europene danez, Marie Bjerre, în numele preşedinţiei Consiliului UE, a spus că prima responsabilitate este să existe un acord la timp privind viitorul cadru financiar multianual al UE.

''Comisia a înaintat o propunere ambiţioasă, ce ridică o serie de preocupări şi asta pe bună dreptate. Politica agricolă comună şi politica de coeziune sunt ancorate în tratatele UE şi merită să aibă vizibilitatea corespunzătoare. Vor trebui făcute modificări şi ajustări, pentru că altfel nu putem răspunde provocărilor'', a afirmat Bjerre.

Cea mai mare provocare

Majoritatea reprezentanţilor grupurilor pro-europene din PE au salutat schimbările operate în ultimele zile în propunerea Comisiei, dar au subliniat că mai este nevoie de îmbunătăţiri. Liderul grupului Partidului Popular European (PPE), germanul Manfred Weber, a insistat că viitorul cadru financiar multianual este ''cea mai mare provocare şi ne va permite să dăm un viitor Uniunii Europene''. El a adăugat că în definitivarea bugetului UE pentru 2028-2034 va fi nevoie atât de o abordare istorică, cât şi de una practică.

Preşedinta grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D), Iratxe Garcia Perez, a accentuat că grupul său doreşte consolidarea politicii agricole comune (PAC), a politicii de coeziune şi a investiţiilor sociale şi i-a transmis şefei Comisiei Europene că propunerea sa de buget multianual ''nu înseamnă mai multă Europă''.

„Răspunsul dumneavoastră încă nu este la înălţimea momentului istoric pe care îl trăim - este un fel de machiaj, iar Europa nu se salvează cu machiaje. Nu se poate face mai mult cu mai puţin şi de aceea UE trebuie să se doteze cu un sistem de resurse proprii'', a spus eurodeputata socialistă spaniolă. „Propunerea dumneavoastră nu este suficientă, pentru că cetăţenii UE au nevoie de o Uniune care să îi protejeze şi care să creadă în ea însăşi'', a încheiat ea.

Parlamentul European are posibilitatea de a aproba sau de a respinge versiunea finală a bugetului multianual al UE, ce este aşteptată să fie gata la începutul anului 2027. Până atunci, statele membre ar urma să îşi prezinte poziţia pe acest subiect.

Parlamentul European are posibilitatea de a aproba sau de a respinge versiunea finală a bugetului multianual al UE, ce este aşteptată să fie gata la începutul anului 2027. Până atunci, statele membre ar urma să îşi prezinte poziţia pe acest subiect.

Rolul important al Parlamentului European

Transparenţa, responsabilitatea democratică, predictibilitatea şi natura europeană a bugetului Uniunii Europene pentru 2028-2034 sunt importante pentru Parlamentul European şi pentru toate grupurile pro-europene din PE, a declarat miercuri seară eurodeputatul Siegfried Mureşan (grupul Partidului Popular European, PPE).

„Singura analiză corectă este aceea că Parlamentul European luptă pentru rolul său de Parlament European. El este unit pentru asta şi transparenţa, responsabilitatea democratică, predictibilitatea şi natura europeană a acestui buget sunt importante pentru Parlament şi sunt importante pentru toate grupurile pro-europene. Iată de ce a fost o alegere deliberată pentru noi, cele patru grupuri pro-europene (PPE, S&D, Renew şi Verzi, n.red.), să acţionăm împreună încă de la începutul procesului, inclusiv în cazul scrisorii (adresate preşedintei Comisiei Europene de liderii celor patru grupuri, n.red.). Aşadar, pentru noi este vorba despre rolul Parlamentului European de la începutul până la capătul acestor negocieri şi despre a ne asigura că în final avem un buget care este transparent, predictibil şi elaborat într-o manieră incluzivă'', a spus Mureşan.

El a adăugat că în poziţia Parlamentului European se regăsesc reacţiile din partea beneficiarilor de fonduri europene, a regiunilor, a IMM-urilor, a fermierilor, a ONG-urilor, a cercetătorilor.

