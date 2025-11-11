30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană

2006 a fost anul în care România a învățat să meargă mai departe, chiar și atunci când viața o punea la pământ. A fost anul în care natura, politica și destinul ne-au pus față în față cu propriile limite.

De la apele Dunării care au înghițit sate întregi, până la ultimele scântei ale unei lumi vechi, cea a minerilor, a industriei grele, a generațiilor care trăiau din amintiri, România se schimba sub ochii noștri.

Dar 2006 nu a fost doar un an al pierderilor. A fost și anul curajului, al celor care au dus numele României până în vârf de Himalaya, al celor care au demonstrat că și o cameră de filmat poate schimba lumea.

Pe străzi, oamenii descopereau mall-urile, creditele și tentația unei vieți mai bune. Țara se transforma într-un șantier de vise și promisiuni. În timp ce milioane de români își căutau norocul peste hotare, ceilalți priveau spre Vest cu speranță: mai era doar un pas până să devenim, oficial, parte din Europa.

