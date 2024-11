Bugetul UE din 2025, mai mare decât cel din 2024 cu 10,5 miliarde de euro. Domeniile care primesc mai mulți bani

Noul buget prevede majorări importante pentru domenii şi programe europene cheie de aproximativ 6% faţă de anul 2024, precizează eurodeputatul.

„Am ajuns la un acord cu privire la bugetul european pentru anul 2025 după negocieri foarte dificile purtate cu reprezentanţii statelor membre. În calitate de negociator-şef al Parlamentului European, mă bucur că am obţinut creşteri importante pentru educaţie, sănătate, cercetare, agricultură, protecţie civilă, securitatea frontierelor, extinderea spaţiului Schengen cu România şi Bulgaria, combaterea corupţiei, politicile sociale sau ajutorul umanitar. În plus, am securizat 3 miliarde de euro din fondurile de coeziune pentru ţările din Europa Centrală şi de Est afectate de inundaţii”, transmite Victor Negrescu.

El arată că, în ciuda contextului extrem de dificil, a demonstrat că pot obţine la nivel european rezultate bune şi un buget puternic pentru Europa, România şi cetăţenii pe care au onoarea şi responsabilitatea să îi reprezinte.

Potrivit lui Victor Negrescu, „Acordul privind bugetul european pentru anul viitor include priorităţi bugetare care privesc direct şi România, printre creşterile obţinute de acesta numărându-se: Competitivitate, politici sociale şi mediu, cercetare şi inovare.

Domeniile și programele pentru care vor fi alocați mai mulți bani:Orizont Europa - clusterul pentru sănătate: +15 milioane de euro, Orizont Europa - Consiliul European pentru Cercetare: +20 milioane de euro, Consiliul European pentru Inovare: +7.5 milioane de euro, Acţiuni Marie Sklodowska-Curie: +2.5 milioane de euro, Cetăţeni, egalitate, drepturi şi valori: +1 milion de euro, Mobilitatea lucrătorilor, coordonarea sistemelor de securitate socială şi măsuri pentru migranţi, inclusiv pentru transferul drepturilor sociale pentru diaspora: +0,5 milioane de euro, Măsuri de informare şi formare pentru organizaţiile lucrătorilor: +0,5 milioane de euro, Programul LIFE: +5 milioane de euro pentru natură, biodiversitate şi acţiuni climatice, Mecanismul de Protecţie Civilă: +8 milioane de euro pentru îmbunătăţirea răspunsului la crizele legate de dezastre naturale cauzate de schimbările climatice, Migraţie, gestionarea frontierelor şi dimensiunea globală, Gestionarea frontierelor, inclusiv pentru extinderea spaţiului Schengen: +10 milioane de euro şi susţinerea Pactului privind Migraţia şi Azilul: +2 milioane de euro, Mobilitatea militară: +6 milioane de euro, Ajutor umanitar: +50 milioane de euro pentru nevoile în creştere cauzate de crizele globale şi urgenţele climatice

”Negocierile din acest an au avut loc într-un context dificil marcat de diviziunile importante existente la nivelul Parlamentului European, precum şi de propunerile de tăiere ale sumelor alocate prin bugetul UE, susţinute de statele membre în contextul provocărilor economice globale. Acordul interinstituţional obţinut între Parlamentul European, Consiliul UE şi Comisia Europeană urmează să fie aprobat în cadrul sesiunii plenare din noiembrie a legislativului european”, menţionează Negrescu.

