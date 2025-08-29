Un bărbat care și-a tatuat 95% din corp dezvăluie cum arată după cinci intervenții de îndepărtare a tatuajelor. FOTO

Un bărbat din Brazilia, care și-a acoperit 95% din corp cu tatuaje, a devenit de nerecunoscut după ce a trecut prin cinci intervenții dureroase pentru a-și îndepărta cerneala de pe piele, scrie Daily Mail.

Leandro de Souza, din orașul Bagé, situat la granița cu Uruguay, a fost considerat la un moment dat cel mai tatuat bărbat din Brazilia. A început să se tatueze la doar 13 ani, inspirat de formațiile sale preferate – Nirvana, Guns N' Roses și Metallica.

Astăzi, la 36 de ani, Leandro a făcut o schimbare radicală în viața sa: s-a convertit la evanghelism și a început procesul dureros de eliminare a celor peste 170 de tatuaje, cu ajutorul laserului, la un salon din São Paulo. Și-a lăsat din nou părul brunet să crească, după ce fusese complet ras pentru a-și expune tatuajele de pe cap.

Pe Instagram, unde este urmărit de aproape 490.000 de persoane, Leandro a scris după a cincea sesiune de îndepărtare a tatuajelor de pe față: „Recunoștință. Este vorba despre Iisus Hristos.”

Reacțiile nu au întârziat să apară. Unii internauți au descris transformarea ca pe „un adevărat miracol al lui Dumnezeu”, în timp ce alții i-au transmis mesaje de susținere: „Față curată, slavă Domnului, fratele meu!”

O perioadă întunecată din viața lui

Leandro simte acum că și-a recăpătat demnitatea: și-a găsit un loc de muncă și a reușit să-i surprindă pozitiv pe cei din jur. Viața lui nu a fost însă întotdeauna așa. În urmă cu zece ani, după un divorț dificil, Leandro a căzut într-o spirală autodistructivă. A început să-și tatueze aproape tot corpul din cauza lipsei de încredere în sine, spunând că „nimeni nu mai credea în el”. A urmat o perioadă de nouă ani marcată de consum de cocaină, ecstasy, LSD și alcool.

„Nu mai suportam viața pe care o trăiam”, a declarat el pentru publicația G1. „Eram o atracție la evenimentele la care mergeam, mă simțeam ca un animal de circ.”

Schimbarea a venit după ce a fost primit într-un adăpost municipal din Bagé, unde o femeie i-a vorbit pentru prima dată despre credință. „Primul pas e să recunoști că nu poți singur, că ești dependent. Și eu am reușit să fac asta.”

S-a convertit în urmă cu doi ani și, de atunci, predică părinților și copiilor ai căror familii se află în închisoare. Pe 14 aprilie 2024, Leandro și-a sărbătorit ziua de naștere, dar și un an de abstinență totală față de droguri și țigări. A renunțat la alcool de peste trei ani.

Procesul de transformare nu este încă finalizat. Leandro mai are de trecut prin trei sesiuni de îndepărtare a tatuajelor, programate la fiecare trei luni. Fiecare ședință durează între 30 și 40 de minute și este extrem de dureroasă. „Durează de trei ori mai tare decât atunci când mi le-am făcut, chiar și cu anestezie”, a spus el.

