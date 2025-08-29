Un bărbat care și-a tatuat 95% din corp dezvăluie cum arată după cinci intervenții de îndepărtare a tatuajelor. FOTO

Stiri Diverse
29-08-2025 | 20:36
tatuat
Instagram

Un bărbat din Brazilia, care și-a acoperit 95% din corp cu tatuaje, a devenit de nerecunoscut după ce a trecut prin cinci intervenții dureroase pentru a-și îndepărta cerneala de pe piele, scrie Daily Mail.

autor
Mihaela Ivăncică

Leandro de Souza, din orașul Bagé, situat la granița cu Uruguay, a fost considerat la un moment dat cel mai tatuat bărbat din Brazilia. A început să se tatueze la doar 13 ani, inspirat de formațiile sale preferate – Nirvana, Guns N' Roses și Metallica.

Astăzi, la 36 de ani, Leandro a făcut o schimbare radicală în viața sa: s-a convertit la evanghelism și a început procesul dureros de eliminare a celor peste 170 de tatuaje, cu ajutorul laserului, la un salon din São Paulo. Și-a lăsat din nou părul brunet să crească, după ce fusese complet ras pentru a-și expune tatuajele de pe cap.

tatuat tatuat
tatuat tatuat
tatuat tatuat
tatuat tatuat
tatuat tatuat
tatuat tatuat

Pe Instagram, unde este urmărit de aproape 490.000 de persoane, Leandro a scris după a cincea sesiune de îndepărtare a tatuajelor de pe față: „Recunoștință. Este vorba despre Iisus Hristos.”

Citește și
festival tatuaje
A început Festivalul Internațional de Tatuaje la Iași. Peste 150 de artiști din toată lumea creează capodopere pe piele

Reacțiile nu au întârziat să apară. Unii internauți au descris transformarea ca pe „un adevărat miracol al lui Dumnezeu”, în timp ce alții i-au transmis mesaje de susținere: „Față curată, slavă Domnului, fratele meu!”

O perioadă întunecată din viața lui

Leandro simte acum că și-a recăpătat demnitatea: și-a găsit un loc de muncă și a reușit să-i surprindă pozitiv pe cei din jur. Viața lui nu a fost însă întotdeauna așa. În urmă cu zece ani, după un divorț dificil, Leandro a căzut într-o spirală autodistructivă. A început să-și tatueze aproape tot corpul din cauza lipsei de încredere în sine, spunând că „nimeni nu mai credea în el”. A urmat o perioadă de nouă ani marcată de consum de cocaină, ecstasy, LSD și alcool.

„Nu mai suportam viața pe care o trăiam”, a declarat el pentru publicația G1. „Eram o atracție la evenimentele la care mergeam, mă simțeam ca un animal de circ.”

Schimbarea a venit după ce a fost primit într-un adăpost municipal din Bagé, unde o femeie i-a vorbit pentru prima dată despre credință. „Primul pas e să recunoști că nu poți singur, că ești dependent. Și eu am reușit să fac asta.”

S-a convertit în urmă cu doi ani și, de atunci, predică părinților și copiilor ai căror familii se află în închisoare. Pe 14 aprilie 2024, Leandro și-a sărbătorit ziua de naștere, dar și un an de abstinență totală față de droguri și țigări. A renunțat la alcool de peste trei ani.

Procesul de transformare nu este încă finalizat. Leandro mai are de trecut prin trei sesiuni de îndepărtare a tatuajelor, programate la fiecare trei luni. Fiecare ședință durează între 30 și 40 de minute și este extrem de dureroasă. „Durează de trei ori mai tare decât atunci când mi le-am făcut, chiar și cu anestezie”, a spus el.

Sursa: Daily Mail

Etichete: tatuaje, brazilia,

Dată publicare: 29-08-2025 20:29

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
ANPC a dat amenzi de 800.000 lei pe litoral pentru kendame „periculoase”, tatuaje, mâncare stricată și mizerie
Stiri actuale
ANPC a dat amenzi de 800.000 lei pe litoral pentru kendame „periculoase”, tatuaje, mâncare stricată și mizerie

ANPC a aplicat amenzi de 800.000 de lei pe litoral și a suspendat activitatea a 29 de firme, după controale care au scos la iveală numeroase nereguli.

A început Festivalul Internațional de Tatuaje la Iași. Peste 150 de artiști din toată lumea creează capodopere pe piele
Stiri Diverse
A început Festivalul Internațional de Tatuaje la Iași. Peste 150 de artiști din toată lumea creează capodopere pe piele

La Iași s-a dat startul Festivalului Internațional de Tatuaje. Peste 150 de artiști din Europa, Asia și America realizează adevărate picturi pe piele. Iar clienții - dornici să obțină tatuajul perfect - nu sunt deloc puțini.

Un nou studiu relevă o posibilă legătură între tatuaje și cancer. Avertismentul medicilor. „Vă pot afecta sănătatea”
Stiri Sanatate
Un nou studiu relevă o posibilă legătură între tatuaje și cancer. Avertismentul medicilor. „Vă pot afecta sănătatea”

Un nou studiu din Suedia constată că persoanele cu tatuaje prezintă un risc cu 21% mai mare de a dezvolta limfom, un tip de cancer al sângelui.  

Un francez și-a schimbat complet înfățișarea pentru a deveni „un extraterestru”. Ce probleme întâmpină
Stiri Socante
Un francez și-a schimbat complet înfățișarea pentru a deveni „un extraterestru”. Ce probleme întâmpină

Un dependent de tatuaje care își supune corpul unor modificări extreme pentru a deveni un „extraterestru negru” a povestit care sunt consecințele.  

Statutul polițistului, modificat. Ce se întâmplă cu românii care vor să devină oameni ai legii, dar au tatuaje sau piercing
Stiri actuale
Statutul polițistului, modificat. Ce se întâmplă cu românii care vor să devină oameni ai legii, dar au tatuaje sau piercing

Persoanele cu tatuaje și piercing-uri vor putea să se încadreze în Poliție, prin concurs sau examen, cu condiția că acestea să nu fie pe cap, față sau gât.  

Recomandări
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile
Stiri Politice
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile

Guvernul a adoptat vineri cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara. Singurul rămas în discuții este cel referitor la administrația publică.

Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, din cauza măsurilor Guvernului Bolojan
Stiri actuale
Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, din cauza măsurilor Guvernului Bolojan

Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, nemulțumite de reforma anunțată de Guvern.

De la bar la șantier: salariile meseriilor clasice ajung să rivalizeze cu cele din IT. Se ajunge la peste 10.000 lei lunar
Stiri Sociale
De la bar la șantier: salariile meseriilor clasice ajung să rivalizeze cu cele din IT. Se ajunge la peste 10.000 lei lunar

Într-o lume în care inteligența artificială începe să înlocuiască unele munci repetitive cele de bază sunt tot mai căutate și bine plătite.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 August 2025

52:41

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28