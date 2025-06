Bombardamente masive asupra Kievului și Odesei. O maternitate a fost lovită de drone. Un civil a fost ucis

"Rămâneţi în adăposturi! Atacul masiv asupra capitalei continuă", i-a avertizat pe locuitori primarul Kievului, Vitali Kliciko, menţionând că o clădire este în flăcări.

La Odesa, atacul a lovit "o maternitate, o staţie medicală de urgenţă şi clădiri rezidenţiale", a făcut cunoscut pe Telegram guvernatorul Oleg Kiper.

Overnight, Russia launched what is likely to be the largest drone attack in history against the Ukrainian capital of Kyiv as well as the coastal city of Odesa, with hundreds of one-way attack drones targeting primarily homes, apartment buildings, and other civil infrastructure…