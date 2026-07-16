În noaptea de miercuri spre joi, armata americană a lansat o nouă serie de lovituri asupra unor obiective iraniene. Autoritățile de la Teheran promit o ripostă „decisivă”.

Sistemul de apărare antiaeriană a fost activat joi la Teheran și au fost auzite explozii în nordul și vestul Iranului, a anunțat presa oficială, notează AFP.

Explozie în Teheran

Un locuitor al orașului a povestit pentru CNN că a fost trezit de sunetul puternic al unei explozii, în jurul orei 4 dimineața.

„Sunetul care semnalează activarea sistemelor de apărare a fost auzit în mai multe părți ale Teheranului, inclusiv în vestul și estul” capitalei iraniene, a raportat agenția guvernamentală de presă IRNA, care a precizat că deocamdată nu a fost înregistrată nicio victimă.

Pe de altă parte, în provincia Lorestan (vest) și la Semnan (nord) au fost auzite explozii, potrivit agențiilor iraniene de presă IRNA și Mehr.

Pe de altă parte, analiștii preconizează că, în aceste condiții, Strâmtoarea Ormuz va rămâne blocată până când pierderile economice vor impune un acord real.

Comandamentul Central al Statelor Unite a transmis că atacurile de azi-noapte au durat doar 90 de minute.

În plus, susțin oficialii americani, armata a reușit să diminueze semnificativ capacitatea Iranului de a mai lovi navigația comercială în Strâmtoarea Ormuz.

Reporter: Le dați un termen limită iranienilor înainte de a începe din nou bombardamentele?”

Donald Trump: Nu-mi place să dau termene limită, dar ei știu destul de bine cum stă treaba și ar face bine să se comporte frumos!”

În schimb, Teheranul amenință că va bloca și alte rute comerciale din regiune.

Esmail Baghaei, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului: „De la bun început, am spus că ne îndeplinim angajamentele atât timp cât și cealaltă parte le respectă pe ale sale. Iar noi nu putem sta cu mâinile la spate – forțele noastre armate trebuie să răspundă la agresiunea Statelor Unite.”

Riposta Iranului

Iranul a ripostat și a atacat baze militare din Kuweit, Bahrain și Iordania. Mai rău, dă semnale că ia în calcul să joace cea mai periculoasă carte de până acum – folosirea aliaților Houthi din Yemen pentru a bloca poarta de acces Bab el-Mandeb către Marea Roșie, cealaltă arteră vitală din domeniul energiei.

În aceste condiții, companii aeriene mari din Grecia, Canada și Franța au transmis că își anulează temporar zborurile către destinații precum Dubai, Tel Aviv, Beirut sau Riad.

Proiecte alternative pentru transportul de țiței

Între timp, monarhiile din Golf încearcă să accelereze diverse proiecte de infrastructură pentru a reduce impactul blocării Strâmtorii Ormuz asupra capacității lor de export.

Riadul a inaugurat un coridor logistic și feroviar care permite transportul mărfurilor până la granița cu Iordania.

Cormac McGarry, director for Maritime Security la firma de consultanță Control Risks:

„Un singur petrolier poate transporta două milioane de barili de țiței. Nu există niciun camion, tren sau avion care să poată suplini absența petrolierelor. Este foarte dificil să ne imaginăm o revenire la normal.”

Însă Donald Trump se arată extrem de încrezător că această situație se va rezolva rapid și fără costuri majore.

Donald Trump: „Vom învinge Iranul în curând. Dar să știți că, chiar și în timpul acestor evenimente, totul a fost minunat. În timpul acestei operațiuni militare – cum îmi place să o numesc, dar voi numiți-o cum doriți – totul a decurs minunat, nu am lăsat nicio urmă. Mulți au crezut că petrolul va ajunge la 350 de dolari barilul, dar astăzi este la 79 de dolari. Acum câteva zile era la 68 de dolari. A crescut puțin pentru că a trebuit să iau niște măsuri drastice.”