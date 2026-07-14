Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației avertizează companiile aeriene să evite zborurile în regiunea Strâmtorii Ormuz.

Oricum, se accentuează criza combustibilului pentru avioane, iar prețul petrolului a atins maximul din ultima lună, după ce Donald Trump a reinstituit blocada asupra porturilor iraniene, iar Gardienii Revoluției au lovit două petroliere ale Emiratelor Arabe Unite în Strâmtoarea Ormuz.

Forțele americane au lovit din nou, azi-noapte și în cursul zilei de astăzi, ținte militare din sudul Iranului, în orașe precum Bushehr și Bandar Abbas, pentru a reduce „capacitatea Iranului de a ataca transportul maritim comercial”.

Ținte militare lovite în sudul Iranului

Printre obiectivele vizate se numără sisteme de apărare costieră, instalații de drone și rachete, precum și ambarcațiuni rapide. În premieră, au fost folosite drone maritime pentru a lovi o unitate de mentenanță a navelor și un submarin.

De partea cealaltă, Gardienii Revoluției au lovit cu rachete două petroliere din Emiratele Arabe Unite în Strâmtoarea Ormuz: „Armata americană teroristă, care nu a reușit să învețe din înfrângerile sale repetate, a încercat să deplaseze mai multe nave pe o rută ilegală. În urma acestei încălcări, Forțele Navale ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice au lovit și au scos din funcțiune două superpetroliere care, prin oprirea sistemelor de navigație și ignorarea avertismentelor repetate, au pus în pericol navigația pe această rută și au ales să tranziteze un culoar minat.”

Potrivit autorităților din Emirate, un membru al echipajului a fost ucis și mai mulți au fost răniți.

Teheranul a răspuns țintind cu rachete și drone baze americane din Bahrain și Iordania.

Evenimentele din ultimele 24 de ore par să indice o revenire rapidă la un conflict militar de amploare, cred analiștii.

James Matthews, SKY NEWS: „Totul se încadrează într-un tipar tot mai bine conturat și un tipar de uzură. Confruntarea militară pare să fie singura certitudine, pe fondul unor negocieri aflate în impas și al unor pași următori care, aparent, nu duc nicăieri.”

Jurnalist: „Domnule președinte, tocmai ați notificat Congresul că suntem din nou în război cu Iranul. Cât vă așteptați să dureze și care e baza legală a reluării ostilităților?”

Donald Trump, președintele SUA: „Păi cred că rezolvăm foarte repede. Îi lovim crâncen. Ăștia sunt... construiți altfel și nu avem de gând să tolerăm chestia asta. Ce fac ei este absolut prostesc, sunt nebuni de legat. Controlăm Strâmtoarea Ormuz, reinstaurăm blocada, care vizează în exclusivitate Iranul și pe cei care fac afaceri cu Iranul. Doar ei nu pot trece pe acolo. Tot restul lumii va putea traversa fără probleme.”

Armata americană a impus blocada asupra porturilor iraniene din această noapte.

Jurnalist: „Bombardați deja de luni de zile Iranul. A devenit asta noua normalitate pentru SUA? Știți că în Vietnam am stat 19 ani. Aici suntem doar de patru luni.”

Taxă pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz

La fel cum Teheranul dorește să instituie o taxă pentru traversarea Strâmtorii Ormuz, președintele american a declarat că vrea să perceapă, în schimbul protejării traficului maritim, 20% din valoarea încărcăturii vaselor care trec prin strâmtoare.

Adică Statele Unite să fie... „despăgubite” pentru că asigură controlul asupra acestei rute maritime strategice.

Donald Trump, președintele SUA: „O să devenim gardienii strâmtorii. Poate că o să ne intitulăm «Îngerii păzitori» ai strâmtorii și ar trebui să fim despăgubiți pentru asta.”

Jurnalist: „De către cine?”

Donald Trump, președintele SUA: „De către țările pe care le ajutăm. De pildă, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Bahrainul, Kuweitul. Mi se pare cuvenit pentru că noi nu avem nevoie de strâmtoare. Avem mai mult petrol decât orice altă țară a lumii. Când mai pui la socoteală și Venezuela, controlăm peste 50% din rezervele mondiale. Dar, în același timp, trebuie să ne protejăm aliații.”

Rep. Adam Smith, (D) Washington: „Nu există nicio șansă ca SUA să controleze strâmtoarea Ormuz. Iar faptul că președintele continuă să se amăgească în privința asta reprezintă un obstacol major în calea unei soluționări raționale a conflictului.”

Mehran Kamrava, profesor de Guvernanță, Universitatea Georgetown din Qatar: „Iranul este ferm hotărât să păstreze strâmtoarea drept instrument de presiune. La asta se reduce totul, la strâmtoarea Ormuz. Iranul înțelege pe deplin că nu poate egala SUA și Israelul din punct de vedere militar, așa că transformă conflictul militar într-unul economic.”

Petrolul ajunge la cel mai ridicat nivel din ultima lună

Prețul petrolului a urcat peste noapte la cel mai ridicat nivel din ultimele patru săptămâni. S-a apropiat de 85 de dolari pe baril.

Corespondent Știrile PRO TV: „Creșterea cotațiilor petrolului pune din nou presiune pe prețurile pe care le vedem la pompă, spun specialiștii de la noi. Asta pentru că noile tensiuni reaprinse dintre Iran și Statele Unite ale Americii înseamnă riscuri mai mari pentru transporturile prin Strâmtoarea Ormuz. Ne-am putea confrunta cu noi scumpiri, dacă petrolul rămâne mai scump mai multe zile ori săptămâni. Să nu uităm că și schema de plafonare pentru carburanții de la noi a expirat de 2 săptămâni.

Deocamdată, față de luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină este cu 4 procente mai mic, dar la motorină a crescut cu 2%, arată datele unei platforme specializate. În București, nu găsim benzină sub 8 lei și 59 de bani, iar la motorină vorbim de un preț minim de 9 lei și 34 de bani. De altfel, țara noastră este printre cele mai scumpe la motorină dintre statele din regiune.”