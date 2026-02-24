Potrivit sondajului de opinie INSCOP, realizat în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, 35.4% dintre participanții la sondaj sunt de părere că, pentru a se opri războiul, Ucraina ar trebui să facă concesii Rusiei (față de 24.5% în noiembrie 2023). De asemenea, 53.3% consideră că Rusia ar trebui să se retragă și să returneze Ucrainei teritoriile (față de 64.7% în noiembrie 2023).

Nu în ultimul rând, 54.9% dintre cei chestionați sunt de părere că vinovatul de declanșarea războiului este Rusia (față de 71.2% în mai 2022 și 49.8% în noiembrie 2023). 14.1% indică Ucraina (față de 4.5% în mai 2022 și 8.8% în noiembrie 2023), 7.7% SUA (față de 10.4% în mai 2022 și 14.6% în noiembrie 2023), 9% Uniunea Europeană (față de 1.7% în mai 2022 și 2.9% în noiembrie 2023), iar 3.5% alții.

Goșu, îngrijorat de datele sondajului INSCOP. Cum ajunge România să nu distingă victima de agresor în războiul din Ucraina

Într-un interviu realizat de Diana Enache pentru ȘtirileProTV.ro, Armand Goșu, istoric și analist politic specializat în spațiul ex-sovietic, afirmă că datele acestui sondaj nu reprezintă o simplă statistică, ci semnalul unui proces profund și îngrijorător de manipulare a opiniei publice, desfășurat sistematic, pe parcursul mai multor ani, prin intermediul unor televiziuni din România.

El spune că situația este cu atât mai gravă cu cât România are cea mai lungă frontieră din NATO și Uniunea Europeană cu Ucraina, o țară aflată de peste patru ani în mijlocul unui război declanșat de Rusia. Într-un astfel de context geopolitic, spune Goșu, confuzia publică despre cine este agresorul și cine este victima nu poate fi pusă pe seama ignoranței sau a hazardului.

„Busola noastră morală e zero. S-a stricat de tot"

Reacția lui Goșu a pornit de la o întrebare retorică adresată jurnalistei Diana Enache.

Armand Goșu: ”V-ați uitat pe ultimul sondaj de opinie publicat de INSCOP? Ați văzut?”

Diana Enache, jurnalist: Da.

Armand Goșu: ”Incredibil! Credeți că asta apare peste noapte? Credeți că toate aceste manipulări făcute pe televiziuni care se produc în spațiu public, credeți că această prelucrare a creierului, publicului se întâmplă peste noapte și fără ca nimeni să observe? Sau e absolut întâmplătoare? Nu, nu, nu poate să fie întâmplătoare. Din greșeală și observi ce se întâmplă? Nu? Cum să ajung ca în România, la 4 ani după război, când tu ești lipit aproape, chiar lipit de Ucraina, ai cea mai lungă frontieră din NATO și Uniunea Europeană cu Ucraina, să ai dificultăți în a vedea cine e victimă și cine agresor aici? Să consideri Rusia pe picior declarat de Ucraina ... Înseamnă că am luat-o razna. Adică, reperele noastre, busola noastră morală e zero. S-a stricat de tot.”

Manipulare ani de zile, nu un accident

Goșu insistă asupra faptului că tendințele surprinse de sondajul INSCOP nu sunt accidentale. Ele sunt, în viziunea sa, rezultatul unor politici informaționale deliberate, aplicate sistematic prin intermediul anumitor canale mass-media, pe parcursul mai multor ani.

Analistul a folosit o metaforă plastică pentru a respinge teoriile fanteziste: „Ăsta nu-i rezultatul unei întâmplări, că s-a împiedicat cineva și și-a rupt piciorul acum."

Potrivit lui Goșu, aceste campanii de modelare a opiniei publice au pregătit, în timp, atât percepțiile sociale față de războiul din Ucraina, cât și rezultatele politice din România. „Rezultatul din alegerile din toamna lui 2024 a fost pregătit din vreme", a afirmat el, plasând evenimentul în contextul mai larg al influenței războiului hibrid al informațiilor asupra publicului român.

De asemenea, Goșu mai spune că problema nu este neapărat la nivelul societății civile, ca entitate separată, ci tocmai la nivelul opiniei publice largi, pe care sondajul o reflectă. „Sondajele spun. Societatea civilă e altceva. Eu vorbesc de acest sondaj, nu?", a precizat el.

„Fac jocul rușilor"

Analistul exlude categoric ipoteza că cei care ar influența opinia publică din România ar putea fi ”actori pro-occidentali”.

„Rezultatul din alegerile din toamna lui 2024 a fost pregătit din vreme. De cine? Cu siguranță nu de forțe pro-occidentale. Dacă nu-s pro-occidentale, ce jocuri fac? Păi poate jocuri rusești", a declarat Goșu.

Analistul recunoaște că nu deține dovezi sau mărturii directe din partea Moscovei cu privire la existența unor rețele de influență în România, dar a argumentat că comportamentul și efectele acțiunilor unor actori din spațiul public sunt suficient de elocvente: „Eu nu știu, nu mi-a zis nimeni. Nu mi-a dat nimeni în scris, nici de la Moscova, băi, avem nu știu ce rețea în România. Dar te uiți, vezi cu ochii liberi prin ce fac. Păi fac jocul rușilor. Că nu vedem lucrul ăsta, înseamnă că avem noi o problemă."

Armand Goșu este o voce cu autoritate în dezbaterea publică din România pe teme legate de spațiul ex-sovietic, Rusia și conflictele din regiune.

