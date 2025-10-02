Blocaj bugetar în Statele Unite: administrația trimite bugetari acasă, iar costul depășește 400 de milioane de dolari pe zi

Situație se înrăutățește în Statele Unite la peste 24 de ore de când guvernul federal a rămas fără finanțare.

Administrația este parțial paralizată din cauza unei neînțelegeri profunde între republicani și democrați, cu privire la legea bugetului.

Astfel că tot mai mulți angajații sunt înștiințați că fie vor lucra fără retribuție, fie vor fi trimiși acasă în concediu fără plată ori vor fi disponibilizați.

Bugetari din Statele Unite au fost trimiși cu miile în concedii fără plată. Așa că, rând pe rând, porțile unor instuții ce țin de stat au început să se închidă.

Alți 700 de mii de angajați la stat ar putea să ajungă în concedii fără plată sau chiar să fie disponibilizați în perioada următoare... Presa de peste Ocean scrie că administrația Trump e pregătită să profite de situație pentru a scăpa definitiv de unii dintre angajații federali.



JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite: ”Va trebui să concediem câțiva oameni dacă blocajul guvernamental continuă. Nu ne place asta. Nu este neapărat ce ne dorim, dar vom face tot ce trebuie pentru ca serviciile esențiale pentru cetățenii americani să continue să funcționeze”.



Karoline Leavitt, purtător de cuvânt Casa Albă: ”Suntem de părere că disponibilizările sunt iminente. Din păcate, sunt o consecință a acestui blocaj guvernamental”.

Pe de altă parte, costul fiecărei zile de blocaj este de 400 de milioane de dolari, asta cu toate că mulți bugetari - precum medicii, polițiștii sau piloții - au fost de acord să-și continue activitatea chiar dacă nu sunt plătiți.



Gilbert Galam, CNN: ”În această primă zi de blocaj pasagerii continuă să vină la aeroport ca de obicei, dar mulți dintre angajații federali de aici vin la serviciu fără să fie plătiți”.

Angajat: ”Există multe necunoscute, multă neliniște și nimeni nu știe pur și simplu ce să facă de acum înainte. Încă sunt o mulțime de operatori de sisteme de transport care trăiesc de la un salariu la altul. Mulți dintre ei susțin familii, pentru mulți dintre ei acest salariu este singura sursă de venit”.

Situația este critică în domenii esențiale, precum sănătatea. Blocajul afectează și studiile clinice derulate în institute de cercetare și spitale care depind de fondurile federale.

Momentan, nu pare să se contureze vreo rezolvare a situației. Democrații spun că au permis acest blocaj în încercarea de a negocia păstrarea beneficiilor de asistență medicală pentru americanii cu venituri mici. Republicanii, în schimb, refuză să negocieze acest aspect. Ei cer, înainte de toate, să fie adoptată o măsură temporară care să mențină instutițiile de stat funcționale până la mijlocul lunii noiembrie, la actualul nivel de finanțare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













