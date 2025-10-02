Blocaj bugetar în Statele Unite: administrația trimite bugetari acasă, iar costul depășește 400 de milioane de dolari pe zi

Stiri externe
02-10-2025 | 13:50
×
Codul embed a fost copiat

Situație se înrăutățește în Statele Unite la peste 24 de ore de când guvernul federal a rămas fără finanțare.

autor
Știrile PRO TV

Administrația este parțial paralizată din cauza unei neînțelegeri profunde între republicani și democrați, cu privire la legea bugetului.

Astfel că tot mai mulți angajații sunt înștiințați că fie vor lucra fără retribuție, fie vor fi trimiși acasă în concediu fără plată ori vor fi disponibilizați.

Bugetari din Statele Unite au fost trimiși cu miile în concedii fără plată. Așa că, rând pe rând, porțile unor instuții ce țin de stat au început să se închidă.

Alți 700 de mii de angajați la stat ar putea să ajungă în concedii fără plată sau chiar să fie disponibilizați în perioada următoare... Presa de peste Ocean scrie că administrația Trump e pregătită să profite de situație pentru a scăpa definitiv de unii dintre angajații federali.

JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite: Va trebui să concediem câțiva oameni dacă blocajul guvernamental continuă. Nu ne place asta. Nu este neapărat ce ne dorim, dar vom face tot ce trebuie pentru ca serviciile esențiale pentru cetățenii americani să continue să funcționeze”.

Karoline Leavitt, purtător de cuvânt Casa Albă: ”Suntem de părere că disponibilizările sunt iminente. Din păcate, sunt o consecință a acestui blocaj guvernamental”.

Citește și
trump trofeu fifa
Statele Unite nu permit Iranului să participe la tragerea la sorţi a CM 2026

Pe de altă parte, costul fiecărei zile de blocaj este de 400 de milioane de dolari, asta cu toate că mulți bugetari - precum medicii, polițiștii sau piloții - au fost de acord să-și continue activitatea chiar dacă nu sunt plătiți.

Gilbert Galam, CNN: ”În această primă zi de blocaj pasagerii continuă să vină la aeroport ca de obicei, dar mulți dintre angajații federali de aici vin la serviciu fără să fie plătiți”.

Angajat: ”Există multe necunoscute, multă neliniște și nimeni nu știe pur și simplu ce să facă de acum înainte. Încă sunt o mulțime de operatori de sisteme de transport care trăiesc de la un salariu la altul. Mulți dintre ei susțin familii, pentru mulți dintre ei acest salariu este singura sursă de venit”.

Situația este critică în domenii esențiale, precum sănătatea. Blocajul afectează și studiile clinice derulate în institute de cercetare și spitale care depind de fondurile federale.

Momentan, nu pare să se contureze vreo rezolvare a situației. Democrații spun că au permis acest blocaj în încercarea de a negocia păstrarea beneficiilor de asistență medicală pentru americanii cu venituri mici. Republicanii, în schimb, refuză să negocieze acest aspect. Ei cer, înainte de toate, să fie adoptată o măsură temporară care să mențină instutițiile de stat funcționale până la mijlocul lunii noiembrie, la actualul nivel de finanțare.

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, blocaj,

Dată publicare: 02-10-2025 13:50

Articol recomandat de sport.ro
Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”
Cad capete după FCSB – Young Boys! Poate fi demis în cazul unui eșec: ”Este sub presiune!”
Citește și...
Statele Unite nu permit Iranului să participe la tragerea la sorţi a CM 2026
Stiri externe
Statele Unite nu permit Iranului să participe la tragerea la sorţi a CM 2026

SUA refuză delegaţiei Iranului accesul la tragerea la sorţi a Cupei Mondiale din 2026, care va fi organizată în comun de Canada, Mexic şi SUA, potrivit purtătorului de cuvânt al Federaţiei Iraniene de Fotbal (FFI), Amir-Mehdi Alawi, citat de DPA.

Atac armat lângă o sinagogă din Manchester. Patru persoane au fost rănite. Suspectul a fost împuşcat de poliţie
Stiri externe
Atac armat lângă o sinagogă din Manchester. Patru persoane au fost rănite. Suspectul a fost împuşcat de poliţie

Patru persoane au fost rănite joi dimineaţă într-un atac comis în apropierea unei sinagogi din Manchester, nordul Angliei, a anunţat poliţia britanică, adăugând că suspectul a fost împuşcat de ofiţeri, relatează Reuters şi AFP.

Șeful NATO s-a răstit la un lider european care a invocat articolul 4. „Și-ar pierde rapid impactul”
Stiri externe
Șeful NATO s-a răstit la un lider european care a invocat articolul 4. „Și-ar pierde rapid impactul”

Secretarul general al NATO Mark Rutte a avut o dispută cu premierul Estoniei, Kristen Michal, săptămâna trecută, după ce Estonia a invocat articolul 4 al NATO, care declanșează consultări atunci când un stat membru se simte amenințat.

Recomandări
Nicuşor Dan: Ameninţarea cu drone nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Zidul anti-drone, în câteva luni
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Ameninţarea cu drone nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Zidul anti-drone, în câteva luni

Ameninţarea cu drone nu mai este doar o chestiune legată de vecinătatea cu Rusia, iar zidul anti-drone ar putea fi operaţional în câteva luni, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, la sosirea la reuniunea Comunităţii Politice Europene.

Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani: soldă de până la 5.000 lei și bonus final de 27.000 lei
Stiri actuale
Stagiu militar voluntar de 4 luni pentru românii între 18-35 de ani: soldă de până la 5.000 lei și bonus final de 27.000 lei

Românii cu vârste între 18 și 35 de ani vor putea solicita, în mod voluntar, înscrierea într-un program de pregătire militară de bază, potrivit unui proiect de lege aprobat joi de Guvern.

Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite
Vremea
Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite

Jumătate de țară este sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite. În plus, este cod roșu de ploi abundente în județele Dolj și Olt.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 02 Octombrie 2025

03:13:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
01 Octombrie 2025

01:30:50

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28