Cel puțin 5.069 de persoane au murit în cutremurele de pământ cu magnitudinea 7,2 și 7,5, care au lovit, la 39 de secunde distanță, în nordul țării, și în special în statul La Guaira, potrivit unui nou bilanț publicat de președintele parlamentului, Jorge Rodriguez, potrivit Agerpres.

Cutremurele s-au soldat, de asemenea, cu 16.740 de răniți. Numărul dispăruților, pe care autoritățile nu îl menționează, ar putea atinge 50.000, conform unei estimări a ONU realizate a doua zi după dublul seism.

Din cauza violenței seismelor, mai multe sute de imobile au fost avariate, devenind practic de nelocuit, sau s-au prăbușit complet, în principal în La Guaira.

Mii de persoane trăiesc încă în tabere improvizate

Aproape 20.000 de persoane fără adăpost se înghesuie de atunci în tabere improvizate pe stadioane, în piețe publice și chiar pe trotuarele acestei stațiuni balneare populare, apropiată de capitala Caracas.

Pentru a finanța lucrările de reconstrucție, Venezuela a obținut de la Fondul Monetar Internațional (FMI) deblocarea a 346 de milioane de dolari, care erau anterior înghețate, organismul financiar nerecunoscând legitimitatea fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro.

Această sumă va permite, în special, "susținerea familiilor" afectate de catastrofă "în materie de locuință, infrastructuri, servicii publice esențiale", a detaliat vineri președinta interimară, Delcy Rodriguez.

FMI și Banca Mondială au reluat relațiile cu Venezuela

FMI și Banca Mondială au anunțat în aprilie reluarea relațiilor lor cu Venezuela, înghețate din 2019, după ce SUA l-au înlăturat de la putere pe președintele Maduro în urma unei operațiuni militare din ianuarie.