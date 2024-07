Un portret pierdut al lui Henric al VIII-lea, descoperit cu ajutorul social media. Cât ar putea valora tabloul

Pictura în cauză făcea parte dintr-un faimos set de 22 de portrete comandate în anii 1590 de tapițerul Ralph Sheldon. Portretul a fost expus inițial în Weston House, reședința din Warwickshire a lui Sheldon, însă în prezent doar câteva piese din colecție mai supraviețuiesc, notează The Independent.

Istoricul de artă Adam Busiakiewicz, care lucrează ca consultant pentru faimoasa casă de licitații Sotheby's, a observat pictura în fundalul unei fotografii postate pe X la 4 iulie. Contul a distribuit o fotografie a unei recepții organizate la Shire Hall, iar portretul este aproape vizibil în fundal.

„Faptul că am avut norocul să pun cap la cap (n.r.ce era) într-o oră este foarte interesant. Petrec mult timp gândindu-mă la picturi și uitându-mă la pereții oamenilor”, a declarat Adam Busiakiewicz.

Expertul a explicat că vârful arcuit distinctiv al portretului este specific celorlalte picturi din setul Sheldon și este identic cu ramele în care se află alte picturi care s-au mai păstrat. În plus, această compoziție particulară a regelui Henric este prezentată într-o gravură a Galeriei de la Weston Hall.

Alte picturi care au supraviețuit din acest set sunt expuse în Galeria Națională de Portrete din Londra, la Colegiul Eton și la Casa Knebworth. După ce istoricul a alertat autoritățile locale cu privire la suspiciunile sale, Consiliul Județean Warwickshire l-a invitat să arunce o privire. De la descoperire, portretul a fost mutat la Centrul de Colecții Muzeale al Consiliului pentru cercetări suplimentare.

The Warwick Henry VIII painting has the same arched top and is framed in a corresponding frame as other surviving examples. Furthermore, an engraving of the Weston House frieze shows the very same composition for Henry as found in the Warwick painting. pic.twitter.com/WBImFYaVfV