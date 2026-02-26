Incidentul s-a produs pe scena Royal Festival Hall, în timp ce actorii Michael B. Jordan și Delroy Lindo, de culoare, prezentau premiul pentru efecte speciale. Termenul jignitor, emis ca tic vocal involuntar caracteristic afecțiunii neurologice, nu a fost eliminat din transmisiunea amânată cu două ore și a rămas în reluare până luni dimineață, transmite Agerpres.

„Aceasta a fost o eroare gravă, iar directorul general a instruit unitatea de reclamații să efectueze o anchetă accelerată", a comunicat BBC miercuri, după ce prezentase scuze luni.

Presiuni politice și contextul demisiei lui Tim Davie

Comisia parlamentară pentru cultură și mass-media a cerut explicații de la Tim Davie, directorul general demisionar al BBC. Acesta părăsește postul pe 2 aprilie, în urma controversei legate de editarea remarcilor lui Donald Trump într-un documentar pre-electoral — caz în care președintele SUA solicită despăgubiri de 10 miliarde de dolari.

BBC mai fusese criticată vara trecută pentru că nu a oprit transmisiunea unui concert Bob Vylan, unde un membru al duetului punk-rap scanda „Moarte IDF-ului" (armata isreliană, n.r.).

Vocea lui John Davidson

Davidson, care a inspirat personajul principal din filmul premiat „I Swear", a declarat pentru Variety că BBC „ar fi trebuit să știe la ce să se aștepte în cazul sindromului Tourette și să depună mai multe eforturi”. Luni, el s-a simțit „umilit să gândească că cineva ar putea considera ticurile sale ca fiind voluntare sau ca având vreo semnificație”.