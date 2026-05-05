Agenți federali au deschis luni focul asupra unui bărbat înarmat în apropiere de National Mall, o destinație turistică populară situată la mică distanță de Casa Albă, ceea ce a dus la o scurtă blocare a accesului spre reședința prezidențială, notează AFP, preluat de Agerpres.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce coloana de mașini a vicepreședintelui JD Vance a trecut prin zonă, a anunțat Matthew Quinn, director adjunct al Secret Service. „Nu cred că vicepreședintele a fost vizat", a precizat el.

Legătură cu tentativa de asasinat asupra lui Trump?

Întrebat dacă evenimentul are legătură cu recenta tentativă de asasinat împotriva președintelui Donald Trump, Quinn a refuzat să se pronunțe. „Nu mă voi pronunța asupra acestui aspect. Dacă a fost îndreptat împotriva președintelui sau nu, nu știu, dar vom afla motivul", a declarat el.

Desfășurarea incidentului

Secret Service a tras asupra unui individ care părea „suspect" și înarmat. Bărbatul a luat-o la fugă după ce a fost abordat de agenți și a deschis focul. Autoritățile au răspuns cu focuri de armă și l-au rănit. Acesta a fost transportat la spital, iar starea sa de sănătate nu este deocamdată cunoscută. Un minor a fost, de asemenea, rănit în timpul incidentului.

Evenimentul survine la aproximativ zece zile după ce Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, a încercat să pătrundă în sala unui hotel unde Donald Trump participa la Dineul Asociației Corespondenților de la Casa Albă. Allen a fost inculpat pentru tentativă de omor asupra președintelui american.