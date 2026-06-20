Familia Obama, alături de fostul prezentator al emisiunii „Reading Rainbow”, LeVar Burton, a citit, de asemenea, cartea „Where the Wild Things Are” în fața a 25 de elevi, la filiala Bibliotecii Publice din Chicago situată în incinta centrului.

Când fostul președinte a citit versul lui Maurice Sendak despre a fi „regele tuturor creaturilor sălbatice”, Michelle Obama a intervenit spunând: „Deși nu existau regi”, stârnind aplauze.

Mai târziu, oaspeții uimiți au dat mâna cu soții Obama pe fundalul unui tablou colorat, care înfățișa o hartă a orașului Chicago întinzându-se până la tavan, inspirată de poezia lui Carl Sandburg din 1914 despre oraș: „furtunos, robust, zgomotos, Orașul cu Umeri Largi”.

”A fost perfect. A fost minunat”, a spus Houefa Agassounon, o tânără de 18 ani din Chicago, după vizita surpriză a soților Obama. ”Plângeam, pur și simplu. Le-am cerut o îmbrățișare și tot ce se putea.”

Anul trecut, ea a scris o scrisoare Fundației Obama, întrebând dacă ar putea fi prezentă la deschidere. A spus că întâlnirea cu soții Obama a fost un bonus.

„Este pur și simplu cel mai minunat lucru din cei 18 ani ai vieții mele”, a spus ea, potrivit Associated Press.

Deschiderea de Juneteenth a urmat unei ceremonii de inaugurare plină de vedete, în cadrul căreia soții Obama au ținut discursuri entuziasmante în fața unui public format din trei foști președinți, fostele lor prime doamne și o mulțime de politicieni, vedete de prim rang, muzicieni, sportivi și alții. Alte mii de persoane s-au alăturat transmisiunii live dintr-un parc din apropiere.

Este planificat un weekend plin de evenimente în campusul întins din zona de sud a orașului Chicago, lângă locul unde familia Obama a locuit și unde el și-a început cariera politică. Acesta se află lângă Muzeul Griffin de Știință și Industrie din parcul de pe malul lacului și nu departe de Universitatea din Chicago.

Biletele pentru publicul larg sunt epuizate până la sfârșitul lunii noiembrie. Însă cei care au avut norocul să le obțină pentru prima zi au avut parte de emoția neașteptată de a-i întâlni chiar pe soții Obama.

Campusul include un muzeu impunător care acoperă aspectele politice și personale ale primului președinte și primei doamne de culoare ai națiunii, în timp ce spațiile publice includ o filială a Bibliotecii Publice din Chicago, un loc de joacă și un centru sportiv, terenuri de baschet și o zonă de picnic cu grătare.

Designul turnului este menit să reprezinte patru mâini care se unesc în semn de solidaritate.

Pe una dintre laturi sunt înfășurate litere majuscule din beton, înalte de 5 picioare, care redau un fragment din discursul lui Obama din 2015, ținut cu ocazia comemorării celei de-a 50-a aniversări a marșului de la Selma la Montgomery. Acesta începe cu cuvintele: „Voi sunteți America.”