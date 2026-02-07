Explicaţia, oferită reporterilor la bordul avionului Air Force One, a fost prima recunoaştere că Trump însuşi a vizionat cel puţin o parte din videoclip înainte ca acesta să apară online. Casa Albă a declarat, după ce videoclipul a fost eliminat, că un membru al personalului l-a publicat din greşeală.

Trump nu şi-a cerut scuze pentru videoclipul care suprapunea imaginile feţelor soţilor Obama peste o animaţie cu maimuţe. El a spus că videoclipul a fost şters „de îndată ce am aflat despre el”, deşi acesta a rămas pe pagina sa de pe Truth Social aproximativ 12 ore.

„M-am uitat la începutul lui. Era în regulă”, a spus Trump, referindu-se la prima parte a videoclipului, care conţinea afirmaţii deja demontate despre fraudă la aparatele de vot, relatează CNN.

„A fost o postare foarte puternică în ceea ce priveşte frauda electorală”, a spus el. „Nimeni nu ştia că asta era la final. Dacă s-ar fi uitat, ar fi văzut şi probabil ar fi avut bunul-simţ să îl dea jos”, aspus Donald Trump.

Consiliul pentru Pace al lui Trump își ține prima reuniune pe 19 februarie. Liderii care au confirmat participarea
Pe cine dă vina președintele

El a mai declarat că, după ce a vizionat prima secţiune a videoclipului, l-a transmis unui membru al personalului, despre care a afirmat că ar fi trebuit să se uite până la capăt.

„Cineva a scăpat din vedere şi a ratat o parte foarte mică”, a spus el.

Trump a confirmat că a vorbit cu senatorul republican Tim Scott, care a numit videoclipul „cel mai rasist lucru” pe care l-a văzut din partea Casei Albe sub Trump. Preşedintele american a declarat, în urma insistenţelor, că el condamnă partea rasistă a clipului.

Însă, întrebat direct dacă îşi va cere scuze, a refuzat.

„Nu. Nu am făcut nicio greşeală”, a declarat preşedintele SUA.