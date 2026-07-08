România va găzdui unul dintre cele patru sedii din lume ale noii bănci NATO, o instituție financiară internațională pentru investiții în apărare al cărei co-fondator este, alături de câteva țări membre ale Alianței, în frunte cu Canada.

”România intră în arhitectura financiară a securității europene ca stat-fondator al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB)”, a transmis miercuri Ministerul Finanțelor, potrivit căruia ”Bucureștiul va găzdui biroul regional pentru flancul de sud al Băncii”, care reprezintă ”un nou instrument de finanțare pentru apărare, infrastructură critică și reziliență”.

Proiectul Băncii NATO a fost prezentat săptămâna trecută de către premierul canadian Mark Carney, care anunța că 10 țări NATO vor anunța la summitul de la Ankara înființarea noii instituții de finanțare a investițiilor în apărare.

Scopul băncii este de a consolida apărarea ţărilor aliate prin strângerea a până la 133 de miliarde de dolari sub formă de finanţare ieftină, iar Isabelle Hudon, negociatorul șef canadian, a afirmat că lista iniţială de ţări va fi probabil alcătuită exclusiv din ţări europene, în afară de Canada, dar a refuzat să le numească.

În prezentarea proiectului noii Bănci NATO se preciza că, pentru început, doar Canada și Luxemburg – unde va fi sediul principal, erau membre certe fondatoare, dar negocierile continuau, iar marile puteri europene, cărora li s-au alăturat și Coreea de Sud, s-au arătat interesate.

Între timp, lucrurile au avansat, iar Bucureștiul anunță acum oficial, prin vocea președintelui Nicușor Dan, că va găzdui biroul regional al Defense, Security and Resilience Bank (DSRB) pentru flancul de sud, în urma negocierilor purtate între statele fondatoare.

Anunțul președintelui Nicușor Dan despre România ca stat-fondator al Băncii NATO

"Banca pentru apărare la care noi suntem fondatori va avea un sediu principal în Canada, va avea un sediu european în Luxemburg şi va avea două sedii secundare pe flancul estic, unul în ţările baltice şi unul în România", a declarat miercuri Nicuşor Dan.

Preşedintele a anunţat marţi că România s-a alăturat acestui proiect. "România s-a alăturat azi, la Ankara, Aliaţilor care au semnat Declaraţia privind intenţia comună de înfiinţare a Băncii pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă, coordonată de Canada", a scris preşedintele Nicuşor Dan pe Facebook.

Şeful statului arată că "noua instituţie financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacităţii statelor membre de a finanţa investiţii în domeniul apărării şi securităţii, prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanţare şi sprijinirea dezvoltării capacităţilor industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici şi mijlocii".

"În calitate de membru fondator, România îşi reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare şi este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii", sublinia preşedintele Nicuşor Dan.

Decizia consolidează rolul României în noua arhitectură financiară dedicată securității europene și rezilienței regionale și oferă țării noastre o poziție relevantă în dezvoltarea viitoare a noii instituții financiare internaționale, arată miercuri și Ministerul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor a participat încă din fazele incipiente ale proiectului la definirea arhitecturii instituționale și a modelului de guvernanță al DSRB, susținând crearea unei ”instituții credibile pentru investitorii internaționali, capabile să mobilizeze capital public și privat pentru investiții strategice în apărare, infrastructură critică și reziliență”.

Prin statutul de stat fondator, România va avea acces la un nou instrument financiar internațional și la mecanismele de decizie prin care vor fi orientate finanțările către proiecte relevante pentru securitatea regională, infrastructura critică și dezvoltarea industriei de apărare.

”România nu intră în acest proiect ca simplu participant, ci ca stat fondator care a contribuit la construcția noii instituții încă de la început. Securitatea României și securitatea aliată nu mai pot fi privite doar prin prisma planificării militare; ele au nevoie de finanțare predictibilă, capital mobilizat inteligent, infrastructură strategică și industrie capabilă să livreze. Apărarea colectivã are nevoie de capital colectiv. Prin DSRB, deschidem o nouă sursă de finanțare pentru proiectele strategice ale României și pentru companiile românești din domenii cu valoare adăugată ridicată – apărare, infrastructură critică, energie, securitate cibernetică și tehnologii emergente. Faptul că Bucureștiul va găzdui biroul regional al băncii reprezintă o recunoaștere a rolului României la Marea Neagră și pe Flancul Estic și, în același timp, o oportunitate concretă de a transforma această poziționare strategică în proiecte, investiții și dezvoltare economică”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

DSRB completează arhitectura financiară internațională existentă printr-un mecanism dedicat mobilizării capitalului public și privat pentru investiții strategice în domenii în care nevoile de finanțare sunt în creștere. Instituția nu înlocuiește mecanismele actuale de finanțare, ci le completeazã prin capacitatea de a atrage resurse suplimentare și de a accelera investițiile în apărare, securitate și reziliență, precizează MF.

Ce înseamnă pentru România noua Bancă NATO

Pentru România, noua bancă deschide oportunități de finanțare pentru proiecte strategice și pentru companiile românești, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii din industria de apărare și din sectoarele conexe. În funcție de instrumentele financiare dezvoltate de bancă, acestea vor putea beneficia de împrumuturi, garanții și investiții de capital destinate extinderii capacităților de producție, inovării, tehnologiilor emergente și integrării în lanțurile internaționale de aprovizionare.

DSRB va putea susține investiții în infrastructură critică, transport, energie, digitalizare, securitate cibernetică, tehnologii emergente și lanțuri de aprovizionare relevante pentru apărare și reziliență, contribuind la consolidarea capacității statelor membre de a răspunde provocărilor actuale de securitate.

Ministerul Finanțelor va continua să susțină dezvoltarea unor instrumente financiare moderne care să multiplice impactul resurselor publice și să atragă capital privat și instituțional către proiecte strategice pentru securitatea, reziliența și competitivitatea economiei românești.

Banca DRSB va mobiliza capital pentru a susține statele aliate să își finanțeze capabilitățile de apărare, securitate și reziliență.

Concepută pentru a opera la scară largă, banca DSR va aborda trei provocări esențiale: Capital accesibil pentru guverne – finanțare pe termen lung, la costuri reduse, fără a exercita presiuni suplimentare asupra bilanțurilor naționale; Achiziții publice inteligente și mai rapide – sprijinirea guvernelor în simplificarea și finanțarea proceselor de achiziție în domeniul apărării; Mobilizarea capitalului privat – furnizare de garanții care să permită băncilor comerciale să finanțeze companii din domeniul apărării și securității de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.