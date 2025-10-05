Babis provoacă prima durere de cap Uniunii Europene, după câștigarea alegerilor. „Trump al Cehiei” a spus rapid „nu” Ucrainei

05-10-2025 | 15:39
andrej babis
Populistul de dreapta Andrej Babis și mișcarea sa ANO au câștigat alegerile parlamentare cruciale din Cehia, potrivit rezultatelor preliminare anunțate sâmbătă, într-un scrutin care riscă să transforme Cehia într-o altă problemă pentru UE.

Andrej Babis, fost prim-ministru ceh și lider al partidului ANO, care a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, a declarat că Ucraina nu este pregătită să adere la Uniunea Europeană și că inițiativa de achiziționare de muniție pentru Ucraina ar trebui organizată de NATO.

Când a fost întrebat dacă susține aderarea Ucrainei la UE, Babis a răspuns: „Dar voi nu sunteți pregătiți pentru UE. Mai întâi trebuie să punem capăt războiului și, desigur, putem coopera cu Ucraina, dar voi nu sunteți pregătiți pentru UE”.

Babis a spus că s-a întâlnit de trei ori cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv în noiembrie 2019, și că a susținut Ucraina încă de la ocuparea Crimeei de către Rusia.

„Ajutăm Ucraina prin intermediul UE. UE ajută Ucraina, iar acest lucru se încadrează în bugetul european, iar noi contribuim cu sume importante la bugetul european, și astfel putem continua să ajutăm”, a declarat Babis, citat de Ukrainska Pravda.

Andrej Babiš, cehia
Reacții și negocieri după rezultatul alegerilor parlamentare din Cehia, Viitorul guvern depinde de Andrej Babis

Comentând inițiativa condusă de Cehia de achiziționare de muniție pentru Ucraina, Babis a declarat: „Ar trebui să fie transparentă și, dacă există un război, nimeni nu ar trebui să câștige bani de pe urma războiului. Ar trebui să fie organizată de NATO.”

Cu peste 95 % din voturile numărate în alegerile parlamentare din Cehia, partidul populist ANO este în frunte, dar nu și-a asigurat majoritatea absolută în parlament. Acum patru ani, Republica Cehă l-a demis pe Andrej Babis, primul său ministru populist, bogat și controversat, cunoscut sub numele de „Trump al Cehiei”.

Sursa: Ukrainska Pravda

05-10-2025 15:39

Andrej Babiš, învingător în alegerile din Cehia: „Sunt pro-european, vreau ca Europa să funcționeze bine”
Stiri externe
Andrej Babiš, învingător în alegerile din Cehia: „Sunt pro-european, vreau ca Europa să funcționeze bine”

Miliardarul Andrej Babis, al cărui partid a ieşit în frunte sâmbătă în alegerile legislative din Republica Cehă, a ţinut să-i asigure pe alegători de sentimentele sale pro-europene, după o întâlnire cu preşedintele Petr Pavel duminică dimineaţă. 

Reacții și negocieri după rezultatul alegerilor parlamentare din Cehia, Viitorul guvern depinde de Andrej Babis
Stiri actuale
Reacții și negocieri după rezultatul alegerilor parlamentare din Cehia, Viitorul guvern depinde de Andrej Babis

Petr Pavel, președintele Cehiei, a început consultările duminică, întâlnindu-se mai întâi cu Andrej Babiš (ANO), liderul partidului „Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți”, formațiunea care a câștigat alegerile din Cehia.

Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia. Rezultate parțiale
Stiri externe
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia. Rezultate parțiale

Partidul populist al miliardarului şi fostului premier ceh Andrej Babis conduce detaşat în alegerile parlamentare de sâmbătă, în condiţiile în care au fost numărate voturile în 74% din secţii, indică date ale biroului ceh de statistică, citat de Reuters.

Nicușor Dan își schimbă echipa. Ludovic Orban și Marius Lazurca vor fi numiți consilieri prezidențiali - surse politice
Stiri Politice
Nicușor Dan își schimbă echipa. Ludovic Orban și Marius Lazurca vor fi numiți consilieri prezidențiali - surse politice

Nicușor Dan ar urma să facă o serie de numiri la vârful Administrației Prezidențiale. O parte din noii consilieri ar urma să-și înceapă activitatea din octombrie, iar alții din noiembrie.

Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie
Stiri externe
Polonia în alertă. Varșovia a mobilizat avioane pentru a-și proteja spațiul aerian după un atac rusesc în Zaporojie

Autorităţile ucrainene au raportat, duminică, moartea unei persoane într-un atac rusesc la Zaporijjie, în timp ce Polonia a mobilizat avioane şi sisteme terestre pentru a-şi proteja spaţiul aerian, relatează AFP.

Vreme rece și instabilă în următoarele zile. Vânt puternic și ploi în toată țara. Prognoza meteo pentru București
Vremea
Vreme rece și instabilă în următoarele zile. Vânt puternic și ploi în toată țara. Prognoza meteo pentru București

Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar la altitudini mari va ninge viscolit.

