Babis provoacă prima durere de cap Uniunii Europene, după câștigarea alegerilor. „Trump al Cehiei” a spus rapid „nu” Ucrainei

Populistul de dreapta Andrej Babis și mișcarea sa ANO au câștigat alegerile parlamentare cruciale din Cehia, potrivit rezultatelor preliminare anunțate sâmbătă, într-un scrutin care riscă să transforme Cehia într-o altă problemă pentru UE.

Andrej Babis, fost prim-ministru ceh și lider al partidului ANO, care a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, a declarat că Ucraina nu este pregătită să adere la Uniunea Europeană și că inițiativa de achiziționare de muniție pentru Ucraina ar trebui organizată de NATO.

Când a fost întrebat dacă susține aderarea Ucrainei la UE, Babis a răspuns: „Dar voi nu sunteți pregătiți pentru UE. Mai întâi trebuie să punem capăt războiului și, desigur, putem coopera cu Ucraina, dar voi nu sunteți pregătiți pentru UE”.

Babis a spus că s-a întâlnit de trei ori cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv în noiembrie 2019, și că a susținut Ucraina încă de la ocuparea Crimeei de către Rusia.

„Ajutăm Ucraina prin intermediul UE. UE ajută Ucraina, iar acest lucru se încadrează în bugetul european, iar noi contribuim cu sume importante la bugetul european, și astfel putem continua să ajutăm”, a declarat Babis, citat de Ukrainska Pravda.

Comentând inițiativa condusă de Cehia de achiziționare de muniție pentru Ucraina, Babis a declarat: „Ar trebui să fie transparentă și, dacă există un război, nimeni nu ar trebui să câștige bani de pe urma războiului. Ar trebui să fie organizată de NATO.”

Cu peste 95 % din voturile numărate în alegerile parlamentare din Cehia, partidul populist ANO este în frunte, dar nu și-a asigurat majoritatea absolută în parlament. Acum patru ani, Republica Cehă l-a demis pe Andrej Babis, primul său ministru populist, bogat și controversat, cunoscut sub numele de „Trump al Cehiei”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













