În 17 iunie, ziarul britanic „Daily Telegraph” a relatat că Harry, în vârstă de 41 de ani, se întoarce în Regatul Unit în luna iulie, pentru prima dată după patru ani, împreună cu soția sa, Meghan, în vârstă de 44 de ani, și cei doi copii ai lor.

USA TODAY a aflat între timp că regele Charles, în vârstă de 77 de ani, le-a oferit ducelui și ducesei de Sussex și familiei lor cazare la palatul regal. Deocamdată, până în data de 19 iunie, Casa regală britanică nu a primit niciun răspuns.

Lui Harry și Meghan li s-a mai oferit și în alte ocazii cazare la Palatul Buckingham, în timpul vizitelor lor în Regatul Unit, dar aceștia au refuzat.

Nu este clar care vor fi măsurile de securitate pentru vizita familiei Sussex din iulie. Chiar dacă vor accepta cazarea oferită de regele Charles, nu vor exista măsuri de securitate suplimentare, deoarece acestea sunt stabilite de Ministerul de Interne.

Ducele și Ducesa de Sussex au părăsit în mod spectaculos Regatul Unit în 2020 – un eveniment denumit „Megxit”, un joc de cuvinte inspirat de „Brexit”, ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. În prezent, ei locuiesc în California împreună cu copiii lor, Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, în vârstă de 5 ani.

Această călătorie va marca prima vizită a familiei Sussex în țara natală a lui Harry din iunie 2022, când cei patru membri ai familiei au participat la o ceremonie organizată pentru a marca cei 70 de ani de domnie ai reginei Elisabeta a II-a. Meghan a fost ultima oară în Regatul Unit în septembrie 2022, la înmormântarea reginei Elisabeta.

Harry și-a exprimat îngrijorări serioase cu privire la siguranța familiei sale, invocând lipsa de securitate pe teritoriul britanic ca fiind unul dintre motivele pentru care familia s-a certat și un motiv pentru care nu s-au mai întors.

Nivelul de securitate al ducelui a fost redus după ce acesta s-a retras din viața și îndatoririle regale în 2020.

Ca urmare, cuplul a pierdut protecția finanțată din fonduri publice. De atunci, Harry s-a luptat pentru restabilirea măsurilor de securitate de care beneficiază. Anul trecut, el a pierdut un recurs la o instanță din Marea Britanie privind nivelul de securitate la care el și familia sa au dreptul atunci când se află în Marea Britanie.

„Marea Britanie este casa mea. Marea Britanie ocupă un loc central în moștenirea culturală a copiilor mei și este un loc în care vreau ca ei să se simtă la fel de acasă ca și acolo unde locuiesc în prezent, în Statele Unite”, a declarat Harry în 2023. „Acest lucru nu se poate întâmpla dacă nu există posibilitatea de a le asigura siguranța atunci când se află pe teritoriul Regatului Unit.”

„Nu pot să-mi pun soția într-un astfel de pericol”, a adăugat el, „iar având în vedere experiențele pe care le-am trăit în viață, sunt reticent să mă expun și eu inutil la pericol.”