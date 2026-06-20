Potrivit Inspectoratului Regional de Sănătate, monitorizarea de rutină a calității apei pentru îmbăiere, desfășurată în sezonul estival, a arătat că apa din această zonă poate reprezenta un risc pentru sănătatea turiștilor, transmite Novinite.

În urma rezultatelor, autoritățile sanitare au dispus măsuri imediate și au solicitat guvernatorului regional implementarea unor măsuri obligatorii de igienă și prevenție pentru a limita expunerea populației la apa contaminată.

De asemenea, s-a cerut amplasarea unor panouri de avertizare vizibile pe plajă, care să informeze clar vizitatorii că înotul este interzis temporar din motive de sănătate publică.

Măsura face parte din programul obișnuit de monitorizare a calității apei de-a lungul litoralului bulgăresc al Mării Negre, unde verificările sunt efectuate periodic în timpul sezonului de vară pentru a asigura respectarea standardelor sanitare.

Interdicția va rămâne în vigoare până când analizele ulterioare vor confirma că nivelurile bacteriologice au revenit în limitele considerate sigure pentru îmbăiere.