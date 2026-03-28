Insulele sunt importante datorită apropierii lor de Strâmtoarea Hormuz, un punct vital pentru transportul global de energie. În plus, ele joacă un rol important în industria petrolieră și apărarea militară a Iranului. Totuși, ocuparea și menținerea unui teritoriu iranian ar fi mult mai riscantă decât orice a încercat până acum armata americană.

Potrivit unor oficiali și surse apropiate Pentagonului, citate de Axios, armata americană dezvoltă opțiuni pentru o lovitură decisivă în război, inclusiv operațiuni terestre și bombardamente. Printre scenariile luate în calcul se numără capturarea navelor din apropierea Strâmtorii Hormuz sau invadarea insulei Kharg, principalul centru de export al petrolului iranian. Alte planuri vizează diferite insule din regiune, mai scrie sursa citată.

Iranul rămâne un actor esențial în evoluția conflictului. O ofensivă majoră a SUA nu ar garanta că Iranul va renunța la lupte și ar putea agrava spirala escaladării militare.

Kharg – cheia exporturilor de petrol

La aproximativ 24 km de coasta Iranului, insula Kharg gestionează aproape 90% din exporturile de țiței ale țării. Insula dispune de resurse de apă dulce, care susțin populația permanentă și infrastructura, iar mii de locuitori, majoritatea angajați în industria petrolieră, trăiesc aici.

Apele adânci din jur permit acostarea tancurilor petroliere mari. O lovitură directă asupra insulei ar putea opri rapid exporturile iraniene de petrol, o mare parte fiind destinate Chinei.

Invadarea și menținerea controlului insulei ar expune forțele americane mult mai direct focului inamic decât actuala campanie aeriană. Oficialii americani au discutat și despre posibilitatea unui blocaj al insulei pentru a forța Iranul să accepte un acord.

Larak – punct strategic în Strâmtoarea Hormuz

Insula Larak se află în cel mai îngust punct al Strâmtorii Hormuz și reprezintă un punct cheie pentru exporturile de petrol iranian. Iranul folosește Larak, dotată cu buncăre și ambarcațiuni de atac capabile să distrugă nave comerciale, pentru a supraveghea și controla strâmtoarea.

Capturarea insulei ar putea reduce capacitatea Iranului de a hărțui navele și de a plasa mine în strâmtoare și ar ajuta SUA să slăbească controlul iranian asupra traficului maritim, potrivit Axios.

Insulele Abu Musa, Tunb-ul Mare, Tunb-ul Mic – avanposturi militare iraniene

Insula Abu Musa, împreună cu Insulele Tunbs Mari și Mici, se află aproape de intrarea vestică a Strâmtorii Hormuz, între Iran și Emiratele Arabe Unite. Deși Emiratele Arabe Unite revendică aceste insule, forțele militare iraniene le-au ocupat prin forță încă din 1971.

Insulele funcționează ca avanposturi iraniene bine fortificate, echipate cu rachete, drone și capabilități de plantare a minelor. Pentagonul a analizat posibilitatea capturării insulei Abu Musa, potrivit surselor citate de Axios. O astfel de acțiune ar oferi SUA o poziție strategică aproape de strâmtoare și ar limita capacitățile militare iraniene din zonă.

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat miercuri pe X că serviciile de informații sugerează că „dușmanii Iranului, cu sprijinul unei țări din regiune, pregătesc o operațiune pentru a ocupa una dintre insulele Iranului.” Se face probabil referire la EAU și revendicarea lor asupra insulei Abu Musa.

„Dacă vor întreprinde vreo acțiune, întreaga infrastructură vitală a acelei țări regionale va fi vizată fără limită prin atacuri necontenite,” a adăugat el.

Qeshm – insula strategică cu capabilități militare

Qeshm, cea mai mare insulă din Golful Persic, se află lângă coasta de sud a Iranului și are formă de săgeată. Amplasată aproape de Strâmtoarea Hormuz, insula găzduiește rachete anti-navă, mine, drone și alte nave de atac, adăpostite în tuneluri subterane, potrivit mai multor rapoarte, potrivit Axios.

Odată un paradis turistic datorită frumuseții sale naturale, Qeshm domină zona din jurul Hormuz, fiind descrisă uneori drept „dopul” în cea mai vitală rută de tranzit energetic din lume, potrivit Al Jazeera.

În primele zile ale războiului, Iranul a acuzat SUA că ar fi atacat o uzină de desalinizare pe Qeshm, perturbând aprovizionarea cu apă a satelor locale, acuzație negată de SUA. Cu o suprafață de aproximativ 558 mile pătrate, Qeshm ar fi o țintă masivă, însă până în prezent nu există indicii că o operațiune de ocupare a insulei ar fi planificată.